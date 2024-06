Thượng tướng Lương Tam Quang sinh năm 1965; quê xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; trình độ Cử nhân Luật, An ninh.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Trong quá trình công tác, ông Lương Tam Quang từng đảm nhận nhiều chức vụ trong lĩnh vực an ninh, làm trợ lý Thứ trưởng Bộ Công an.

Năm 2012, ông làm Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an khi mang cấp bậc hàm Đại tá và được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng vào năm 2014.

Đến tháng 9/2017, ông được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an và được thăng cấp bậc hàm Trung tướng vào tháng 1/2019.

Ngày 15/8/2019, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an và kiêm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra một năm sau đó.

Ông được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng vào tháng 1/2022.