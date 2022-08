Tôi đã mua miếng đất đầu tiên như thế nào?

Năm 2019, khi có trong tay 500 triệu đồng từ tích lũy thu nhập suốt 5 năm, tôi nghĩ tới việc mua một căn chung cư để ở. Dạo quanh thị trường, tôi nhận thấy mức giá căn hộ vào khoảng 1,5 - 2 tỷ đồng. Trong đó, tôi ưng nhất một căn hộ trong khu chung cư trên đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2 (bây giờ là TP Thủ Đức, TP HCM). Căn hộ có một số nội thất cơ bản, chủ nhà đưa ra mức 1,8 tỷ đồng cho diện tích chừng 70 m2. Dưới chung cư, tiện ích cũng ổn, gồm công viên cây xanh, một số siêu thị nhỏ và xa hơn một chút là chợ dân sinh. Đối diện chung cư còn có trường tiểu học, trường mầm non công lập.

Khi xem nhà, tôi thực sự muốn mua. Cảm giác căn hộ này chính là của mình. Thời điểm đó cũng là lúc căn phòng tôi thuê trọ hết hợp đồng, cần phải chuyển nhà. Nghĩ tới cảnh bao nhiêu năm thuê nhà đằng đẵng, tôi mong ước có một không gian của riêng mình.

Nhưng khi về nhà, bài toán tài chính hiện ra trước mắt tôi. Nếu vay 1,3 tỷ đồng trong 25 năm, số tiền hàng tháng trả cả gốc và lãi ngân hàng ngót nghét 13 triệu đồng, thậm chí nếu lãi suất thả nổi khoảng 12,5% thì con số lên mức 18 triệu đồng.. Một thân một mình, có thể tôi còn đau ốm và không loại trừ những khi thất nghiệp... Tôi đắn đo, suy nghĩ.

Đúng lúc đó, một người bạn của tôi làm môi giới bất động sản ở Đồng Nai giới thiệu cho một lô đất 200 m2. Giá 1,15 tỷ đồng, có thể vay ngân hàng. Bạn nói rằng khu vực đó được quy hoạch rất tốt, xung quanh là nhà xưởng, trường học, con đường trước mặt chuẩn bị được nâng cấp, mở rộng từ đường đất lên đường nhựa. Tóm lại, vị trí rất tiềm năng.

Tôi xuống xem, nhìn nhìn rồi quyết định mua. Thực sự thời điểm đó, tôi không hiểu gì về bất động sản. Tôi thậm chí không biết xem quy hoạch, không nắm được khu đất của mình có trong quy hoạch đất ở hay đất công viên gì không? Tôi mua, vì tin bạn.

Mua xong, mỗi tháng tôi trả lãi khoảng 7 triệu đồng cho năm đầu tiên. Số tiền này, tôi thu xếp được.

Qua năm đầu tiên, tôi muốn bán. Tôi nhờ bạn ra hàng giúp. Lúc này, tôi quyết định bán vì đã qua thời điểm ưu đãi lãi suất, chuyển qua lãi suất thả nổi. Mỗi tháng, số tiền phải trả lãi đã tăng lên đáng kể. Tôi chấp nhận có thể bị phạt trả trước 2%/số tiền vay.

Tuy nhiên, như mọi người biết, 2020 - 2021 là năm dịch bệnh bùng phát. Mọi giao dịch bị chững lại, không ai đi xem đất. Năm lần bảy lượt, miếng đất của tôi được rao bán nhưng không thành. Cũng vì dịch bệnh, thu nhập của tôi bị ảnh hưởng nên việc trả lãi hàng tháng là gánh nặng. Tôi càng có mong ước mãnh liệt việc ra hàng, giải thoát bản thân khỏi nợ nần.

May mắn cuối năm đó, dịch bệnh được kiểm soát. Thị trường bất động sản bắt đầu ấm lên. Đầu năm nay, bạn tôi rao bán lại miếng đất và có người hỏi mua. Mức giá không cao như kỳ vọng của tôi và ước tính ban đầu của bạn nhưng không suy nghĩ, tôi đồng ý bán. Mọi thủ tục chuyển nhượng cũng được ủy quyền cho bạn thực hiện giúp. Tiền được bạn chuyển về tài khoản tôi, tiền lời được khoảng 500 triệu đồng. Tôi gom góp với ý định hoặc tiếp tục đầu tư bất động sản, hoặc rút ra mua căn hộ mà mình mong muốn.

Nhiều người cho rằng tôi đã lãi gấp đôi chỉ sau 2 - 3 năm. Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng tôi nghiệm ra mình là người may mắn. Tôi may mắn vì có bạn giúp đỡ và thành thật. Một người không biết gì như tôi (mà thị trường gọi là F0) rất dễ rơi vào những "cái bẫy" trên thị trường bất động sản. "Bẫy" thì vô cùng nhiều: "bẫy" quy hoạch, "bẫy" giá cả, "bẫy" sở hữu.... Vì may mắn có bạn nên tôi đã không dính chiếc "bẫy" nào cả. Tuy nhiên, nếu quyết định chọn bất động sản là kênh đầu tư lâu dài thì tôi phải tìm hiểu và học hỏi nhiều hơn để có kiến thức đưa ra quyết định. Không phải lúc nào bạn cũng có thể giúp mình và may mắn đôi khi không đến lần thứ 2 trong đời.

