Tom Cruise huấn luyện đồng nghiệp lái máy bay mạo hiểm cho phim 152 triệu USD

Một cảnh đu bám máy bay mạo hiểm của Tom Cruise.

Ngôi sao táo bạo luôn thích dấn thân vào mạo hiểm

Nổi tiếng với niềm yêu thích tự thực hiện các cảnh hành động, Tom Cruise luôn cống hiến 100% vào mọi vai diễn. Anh đã leo qua tòa nhà cao nhất thế giới, treo lơ lửng trên một chiếc máy bay và bị vỡ mắt cá chân trong một lần nhảy trên sân thượng. Tom Cruise thậm chí có kế hoạch bay vào không gian để quay phim trong tình trạng không trọng lực.

Tinh thần mạnh mẽ này thống nhất với tôn chỉ diễn xuất của nam diễn viên: "Tôi cảm thấy khi diễn xuất, bạn phải tập trung hết mình, cả về thể chất lẫn tinh thần cho một nhân vật trong câu chuyện. Tôi đã tập luyện các cảnh hành động trong 30 năm và điều đó cho phép tôi thực hiện những điều tưởng như không thể".

Phi công siêu đẳng Maverick (Top Gun Maverick) là bộ phim đưa khán giả đến với thế giới của những chiếc phi cơ chiến đấu dưới bàn tay chỉ huy của ngôi sao toàn cầu Tom Cruise. Không chỉ tự thực hiện các cảnh hành động của mình, tài tử còn đi xa hơn khi hướng dẫn bạn diễn vận hành máy bay để đem đến tính chân thực mà không hiệu ứng kỹ xảo nào có thể thay thế.

Tom Cruise tin rằng khả năng tự thực hiện các pha nguy hiểm khiến bộ phim trở nên hấp dẫn và xứng đáng với sự chờ đợi của khán giả.

Sức ảnh hưởng mạnh mẽ của thương hiệu Top Gun

Thành công của phần phim đầu tiên Top Gun cũng như hành trình của Tom Cruise đã truyền cảm hứng cho sự ra đời của hậu truyện Phi công siêu đẳng Maverick dưới bàn tay đạo diễn của Joseph Kosinski. Bộ phim ra đời năm 1986 đã đưa Tom Crruise từ một gương mặt trẻ triển vọng trở thành ngôi sao màn ảnh.

Top Gun đã được người hâm mộ và các nhà làm phim yêu thích và thường được coi là một trong những tác phẩm hay nhất của anh. Top Gun đã thu về hơn USD triệu đô la tại phòng vé với kinh phí 15 triệu USD và giành được giải Oscar năm 1987 cho Bài hát gốc hay nhất với Take My Breath Away.

Ba thập kỷ sau, Maverick/Tom Cruise trở lại nơi anh ấy bắt đầu, lần này với một nhiệm vụ mới. Sự tham gia của Tom Cruise đồng nghĩa với một phần phim đào sâu về trải nghiệm phi công chiến đấu thực tế. Do đó, các cảnh quay trên không sẽ sử dụng máy bay thật thay vì CGI. Top Gun đã cách mạng hóa các cảnh quay trên không trong phim ảnh, phần hậu truyện hứa hẹn sẽ đem đến những pha quần thảo trên bầu trời còn hoành tráng hơn nữa.

Hải quân và trường TOPGUN đã được mời đến để giúp bộ phim chân thực hết mức có thể. Ngay từ trước khi bấm máy, một kế hoạch tỉ mỉ đã được vạch ra. Các diễn viên không chỉ phải phối hợp và tương tác theo kịch bản, mà còn phải đối phó với những điều kiện khắc nghiệt trên máy bay bao gồm áp lực có thể khiến bất tỉnh. Các camera chất lượng IMAX được đặt trong buồng lái, bắt được từng khoảnh khắc, áp suất, tốc độ, sự căng thẳng và cả view triệu đô từ trên cao nhìn xuống. Tất cả được dẫn dắt bởi 'nhạc trưởng' Tom Cruise.

Chuyện hậu trường giai đoạn huấn luyện của Tom cùng dàn diễn viên

Theo nhà sản xuất Jerry Bruckheimer, dàn diễn viên đã trải qua ba tháng đào tạo nghiêm ngặt đến kiệt sức do Hải quân Mỹ cung cấp và một chương trình bay do chính Tom Cruise phát triển. Các diễn viên thậm chí còn lên máy bay thật để trải nghiệm cảm giác ngồi trên máy bay chiến đấu. Đầu tiên Tom Cruise sẽ hướng dẫn đồng nghiệp cách vận hành và bay máy bay hạng nhẹ để tích lũy nhận thức về không gian trong máy bay. Sau đó họ sẽ được bay L-39 để có cảm giác về loại máy bay phản lực ra sao, trước khi được phóng đi từ tàu sân bay trên các cỗ máy chiến đấu F-18 khét tiếng.

Tom Cruise muốn các pha nguy hiểm của bộ phim chân thực nhất có thể. Cuối cùng khi ở trong buồng lái của chiếc F/A-18 Super Hornet, các diễn viên phải học cách sử dụng các camera đặc biệt. Tom Cruise giải thích: "Đã làm thì nhất định phải bay trong những chiếc F-18. Tôi đã hướng dẫn họ kỹ thuật quay phim và ánh sáng, để họ hiểu những gì sẽ trông đẹp khi lên máy quay".

Với tất cả nỗ lực mà dàn diễn viên đã bỏ ra để học cách làm quen với môi trường và vận hành máy quay trên máy bay phản lực, có thể thấy ekip muốn đem đến những gì tuyệt vời nhất cho bộ phim. Phi công siêu đẳng Maverick với sự tham gia của các diễn viên Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez, Ed Harris và Val Kilmer… Phim sẽ ra mắt khán giả toàn cầu từ 27/5 tới sau thời gian dài hoãn chiếu vì dịch Covid-19.

Chương trình huấn luyện nghiêm ngặt trong quá trình quay 'Top Gun Maverick'



Quỳnh An