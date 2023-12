Tới tham dự buổi lễ có các đồng chí Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố; Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và đại diện hơn 600 doanh nghiệp Thủ đô.

Đây là năm thứ 21, Lễ tôn vinh được tổ chức nhằm biểu dương những doanh nhân, doanh nghiệp Thủ đô tiêu biểu, có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước trong năm 2023.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen cho các tập thể

Ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hanoisme cho biết Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội đã và đang trở thành một trong những tổ chức của các doanh nghiệp ngày một phát triển lớn mạnh, có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Phát biểu tại buổi Lễ vinh danh, Phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền cho biết với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương và thành phố; sự nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội năm 2023 đạt được những kết quả khá tích cực.

Tổng sản phẩm trên địa bàn Thủ đô năm 2023 ước tính tăng 6,27%. Thu ngân sách Nhà nước của Hà Nội năm 2023 ước đạt trên 400.000 tỷ đồng, bằng 113,5% dự toán năm và tăng 20% so với năm 2022. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 776.000 tỷ đồng, tăng 10,4% so với năm 2022. Thu hút đầu tư nước ngoài tăng khá, ước đạt 2,9 tỷ USD, tăng 62% so với năm 2022...

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hanoisme Mạc Quốc Anh phát biểu tại buổi Lễ

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố, thành phố Hà Nội luôn kiên định, kiên trì thực hiện mục tiêu “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”, “đồng hành cùng doanh nghiệp” và “phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của kinh tế Thủ đô”.

Phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh: “Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa với các doanh nghiệp, doanh nhân Thủ đô để vượt qua khó khăn thách thức, đón bắt các cơ hội, tiếp tục phát triển lớn mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của Thủ đô, xứng đáng với vai trò là động lực quan trọng để phát triển kinh tế của Thủ đô và đất nước”.

Cũng tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 doanh nghiệp;

Ngoài ra, Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội cũng trao Bằng khen cho 32 tập thể, 34 cá nhân và Cờ thi đua cho 9 tập thể; đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao Bằng khen cho 20 tập thể và 9 cá nhân.