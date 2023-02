Tông đại úy công an gãy chân vì bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn

Từ ngày 15/2- 15/3, 5 tổ công tác của Cục CSGT (Bộ Công an) sẽ trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại 30 tỉnh, thành phố trên cả nước. Theo đó, 5 tổ công tác sẽ kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương duy trì việc kiểm tra, quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, tốc độ, kiểm soát xe quá niên hạn, hết hạn đăng kiểm, đăng ký giả, tẩy xóa; xe không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, xe ô tô khách chở quá số người quy định và các trường hợp lái xe sử dụng phép lái xe giả… 5 tổ này cũng kiểm tra các địa phương về công tác bố trí lực lượng thường trực để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn và việc sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, 5 tổ công tác của Cục CSGT sẽ trực tiếp kiểm tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.