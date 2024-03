CTCP Xây dựng Coteccons (mã CTD) vừa công bố báo cáo tài chính soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 31/12/2023 (niên độ tài chính 1/7/2023 đến 30/6/2024).

Đáng chú ý, ông Võ Hoàng Lâm, Tổng giám đốc, nhận lương gần 4,2 tỷ đồng trong 6 tháng, tương ứng 700 triệu đồng/tháng. Thù lao của ông Lâm cao hơn nhiều so với các thành viên trong ban tổng giám đốc và cả Chủ tịch HĐQT Bolat Duisenov.

Ông Võ Hoàng Lâm, Tổng giám đốc Coteccons. Ảnh: Nhà quản lý

Ông Bolat Duisenov chỉ nhận hơn 90 triệu đồng trong 6 tháng, cùng kỳ năm trước là 0 đồng. Như vậy, thu nhập của ông Lâm cao hơn 46 lần chủ tịch công ty.

Ông Lâm có thời gian dài làm việc tại Coteccons. Trong biến cố thượng tầng năm 2020, ông Lâm là một trong số ít người ở lại.

Trên thị trường chứng khoán, nhiều doanh nghiệp chi trả mức thu nhập cao cho vị trí điều hành.

Tại CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR), trong năm 2023, ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng giám đốc, nhận mức thù lao cao nhất với hơn 5,6 tỷ đồng (gần 470 triệu đồng/tháng). Còn ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT, chỉ nhận mức thù lao gần 2 tỷ đồng, giảm tới 6 lần so với năm 2022.

Hay tại Novaland (NVL), ông Ng Teck Yow, Tổng giám đốc, nhận lương cao nhất với 3,3 tỷ đồng trong năm 2023. Trong khi ông Bùi Thanh Nhơn, Chủ tịch HĐQT, chỉ được nhận thu nhập 1,1 tỷ đồng.

Tại CTCP Đầu tư Hải Phát (HPX), ông Đoàn Hòa Thuận, Tổng giám đốc, có thu nhập 1,97 tỷ đồng/năm, tăng 65% so với cùng kỳ. Chủ tịch Đỗ Quý Hải chỉ nhận 600 triệu đồng/năm, giảm 50% so với năm trước đó.

Tin doanh nghiệp niêm yết

Thị trường chứng khoán còn một số sự kiện quan trọng khác của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn.

* HAG: Ngày 4/3, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã ký kết hợp đồng tài trợ 5.000 tỷ đồng, ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp xanh. Giai đoạn 1, LPBank sẽ giải ngân 3.000 tỷ đồng nhằm đẩy mạnh đầu tư trồng mới, chăm sóc và phát triển 3 sản phẩm chủ lực gồm: chuối, sầu riêng và chăn nuôi heo.

* FPT: Tập đoàn FPT công bố mua 100% vốn của Next Advanced Communications NAC Co., Ltd. (NAC) - công ty dịch vụ CNTT của Nhật Bản, mở rộng gấp đôi tập khách hàng cũng như danh mục dịch vụ và củng cố vị thế tại thị trường này.

* VCB: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thông báo, dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 sang 27/4.

* BTP: Ngày 14/3, CTCP Nhiệt điện Bà Rịa chốt giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức. Cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 26,47%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/3.

* HSG: Ông Trần Ngọc Chu, Phó chủ tịch HĐQT thường trực và điều hành, đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu CTCP Tập đoàn Hoa Sen, từ ngày 7/3-5/4.

* VTP: Tổng CTCP Bưu Chính Viettel (Viettel Post) vừa được Sở GDCK TP.HCM chấp thuận niêm yết hơn 121 triệu cổ phiếu và chính thức giao trên HOSE từ ngày 12/3.

* TIG: Ông Nguyễn Văn Nghĩa, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long, đã bán ra 2,55 triệu cổ phiếu trong ngày 26/2. Ông Nghĩa còn sở hữu hơn 24,31 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12,56%.

* DHA: Bà Huỳnh Thị Kim Uyên, vợ ông Nguyễn Tấn Lộc, Thành viên HĐQT CTCP Hóa An, đã bán toàn bộ hơn 275.000 cổ phiếu, từ ngày 28/2-1/3 theo phương thức khớp lệnh.

* NLG: Ông Trần Thanh Phong, Phó chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long, đã bán không thành công 650.000 cổ phiếu như đăng ký từ ngày 30/1-28/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Ông Phong đang nắm giữ hơn 16,33 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,25%.

VN-Index

Chốt phiên 4/3, VN-Index tăng 3,13 điểm (+0,25%) lên 1.261,41 điểm. HNX-Index tăng 0,95 điểm (+0,4%), lên 237,38 điểm. UPCoM-Index giảm 0,03 điểm (-0,03%) xuống 91,13 điểm.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng. VN-Index có thể sẽ kiểm tra lại ngưỡng kháng cự 1.268 điểm trong phiên kế tiếp.

Đồng thời có thể sẽ còn xuất hiện các nhịp điều chỉnh ở phiên giao dịch tới, nhưng chưa thể điều chỉnh mạnh trong giai đoạn này. Điểm tích cực là tâm lý nhà đầu tư vẫn đang lạc quan với diễn biến thị trường hiện tại và cơ hội mua mới tiếp tục gia tăng.

Theo Chứng khoán Vietcombank, các nhà đầu tư có thể tiếp tục thực hiện chiến lược lướt sóng T+ khi thị trường có những nhịp rung lắc trong phiên.

Với diễn biến thị trường hiện tại, nhà đầu tư nên cân nhắc hiện thực hóa lợi nhuận trong những nhịp tăng điểm trong phiên và tận dụng sự rung lắc của thị trường để giải ngân ở vùng giá tốt hơn. Nhóm cổ phiếu đáng chú ý trong thời gian tới là bất động sản, bán lẻ, chứng khoán.