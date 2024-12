Bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) đã bước sang năm thứ 18 trên chặng đường tìm kiếm và tôn vinh thành tích xứng đáng của các doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động hiệu quả và ổn định.

Năm nay, Vietnam Report lần đầu tiên công bố Top 10 Địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn năm 2024. Các địa phương được đánh giá dựa trên những tiêu chí chính: Số lượng doanh nghiệp lớn được vào VNR500 giai đoạn 2020 - 2024; Môi trường đầu tư hấp dẫn, thông thoáng, thu hút nguồn vốn FDI lớn giai đoạn 2023 - 2024; Đóng góp lớn vào sự phát triển của đất nước năm 2023 thông qua thu ngân sách Nhà nước (NSNN) và tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP).

Nguồn: Vietnam Report tổng hợp, tháng 12/2024

Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc, với lợi thế gần Hà Nội và giao thông hiện đại, là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư. Tỉnh đẩy mạnh phát triển theo chiều sâu, trở thành một trong những trung tâm về công nghiệp công nghệ cao, sản xuất ô tô, điện tử.

Năm 2023, thu NSNN của tỉnh ước đạt 31,2 nghìn tỷ đồng. Tính đến tháng 11/2024, tổng vốn FDI đạt 7,3 tỷ USD, đứng thứ bảy trong khu vực Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) với 561 dự án còn hiệu lực.

Hà Nội

Hà Nội là trung tâm chính trị và văn hóa của cả nước. Giai đoạn 2020-2024, Hà Nội đứng thứ hai cả nước về số lượng doanh nghiệp trong VNR500. Trong 11 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu hút thêm 2,06 tỷ USD vốn FDI, nâng tổng số vốn FDI lên hơn 42,17 tỷ USD. Thu NSNN năm 2023 ước đạt trên 405 nghìn tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 11 tháng đầu năm, Hà Nội ước đón gần 5,8 triệu lượt khách du lịch, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước.

Quảng Ninh

Nằm gần các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội và Hải Phòng, Quảng Ninh là một trong những địa phương phát triển năng động nhất Việt Nam. Năm 2023, GRDP của Quảng Ninh ước đạt 11,03%, đứng thứ nhất vùng ĐBSH và đứng thứ ba cả nước. Đây là năm thứ 9 tỉnh đạt mức tăng trưởng hai con số.

Dù còn nhiều thách thức do thiên tai, Quảng Ninh vẫn duy trì được đà phát triển mạnh mẽ với nhiều dự án hạ tầng trọng điểm đang được triển khai.

Hải Phòng

Hải Phòng khẳng định vị thế là trung tâm công nghiệp, dịch vụ và logistics biển hàng đầu Việt Nam. Năm 2023, thu NSNN của Hải Phòng đứng thứ ba cả nước, ước đạt trên 102 nghìn tỷ đồng và là năm thứ hai đạt trên 100 nghìn tỷ đồng. Tăng trưởng GRDP năm 2023 ước đạt 10,34%, đứng thứ năm cả nước và là năm thứ chín liên tiếp trên 10%.

Thành phố hiện là điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics.

Hưng Yên

Nằm ở trung tâm ĐBSH và liền kề Hà Nội, Hưng Yên sở hữu nhiều lợi thế để phát triển kinh tế. Năm 2023, tăng trưởng GRDP của Hưng Yên ước đạt 10,05%, là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng ở mức hai con số.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, hiện trên địa bàn tỉnh có 17 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 4.395 ha đã và sẽ được đầu tư xây dựng; dự kiến đến năm 2030 là 30 khu công nghiệp với tổng diện tích 9.540 ha.

Đà Nẵng

Đà Nẵng là trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch của miền Trung. Năm 2023, thu NSNN của Đà Nẵng ước đạt hơn 21,2 nghìn tỷ đồng, lũy kế tính đến tháng 11/2024 thu hút vốn FDI hơn 6,7 tỷ USD, đứng thứ ba vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung với 1.052 dự án còn hiệu lực. Nhờ hạ tầng giao thông phát triển và nguồn nhân lực trẻ, Đà Nẵng hướng đến chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn, trở thành trung tâm công nghệ của miền Trung.

Bình Dương

Với nhiều khu công nghiệp hiện đại và quy mô lớn như VSIP, Mỹ Phước, Sóng Thần và Bàu Bàng, Bình Dương thu hút nhiều tập đoàn lớn từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore…

Năm 2023, Bình Dương đạt tổng vốn FDI đăng ký 40,4 tỷ USD, xếp thứ ba cả nước. Tỉnh tiếp tục thu hút thêm vốn FDI, lũy kế đến hết tháng 11/2024 đạt trên 42,3 tỷ USD, vươn lên vị trí á quân.

Đồng Nai

Là một trong những trung tâm giao thương quan trọng của Đông Nam Bộ, Đồng Nai tập trung phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ và logistics. Các dự án lớn như Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, Sân bay lưỡng dụng Biên Hòa, Cảng Phước An cùng các tuyến giao thông kết nối quan trọng được triển khai mạnh mẽ.

Tính đến tháng 11/2024, Đồng Nai ghi nhận tổng vốn FDI đăng ký đạt 37,19 tỷ USD.

TP.HCM

TP.HCM là địa phương có số lượng doanh nghiệp được vinh danh trong VNR500 giai đoạn 2020-2024 cao nhất cả nước. Với số thu NSNN ước đạt trên 446,5 nghìn tỷ đồng năm 2023, thành phố khẳng định vị thế là địa phương dẫn đầu cả nước về thu NSNN. Tổng vốn FDI của TP.HCM cũng dẫn đầu cả nước, đạt hơn 58,4 tỷ USD tính đến tháng 11/2024.

Long An

Tọa lạc tại vị trí cửa ngõ quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế đô thị - công nghiệp ĐBSCL, Long An là mắt xích then chốt trong hệ thống giao thương, vận chuyển hàng hóa. Long An ưu tiên đầu tư vào các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao và năng lượng tái tạo, đẩy mạnh phát triển dịch vụ, đặc biệt là thương mại biên giới. Lũy kế đến hết tháng 11/2024, Long An thu hút tổng vốn FDI đạt trên 14,2 tỷ USD.

(Nguồn: Vietnam Report)