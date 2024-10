Dưới đây là 3 mẫu ô tô cũ tiêu biểu trong danh sách "nồi đồng cối đá" truyền miệng.

Ford Everest máy dầu 2.5L 4x2 đời 2007: Giá 150 triệu đồng

Ford Everest từng là biểu tượng cho dòng SUV tại Việt Nam, sánh ngang Toyota Fortuner và Mitsubishi Pajero. Ra mắt năm 2003, Ford Everest đã qua 3 thế hệ với nhiều cải tiến, nhưng phiên bản 2007 để lại ấn tượng mạnh với thiết kế ngoại và nội thất.

Hiện tại, Ford Everest 2007 động cơ dầu 2.5L 4x2 có giá bán trên thị trường ô tô cũ khoảng 150 triệu đồng, giảm 72% so với giá gốc 33.200 USD (khoảng 535 triệu đồng theo tỷ giá lúc đó).

Ngoại thất Ford Everest 2007 mạnh mẽ với đèn sương mù tích hợp trong ba-đờ-sốc vạm vỡ, nắp capo gân nổi và lưới tản nhiệt crôm. Xe dài 5.062 mm, với la-zăng đúc 16 inch và khoảng sáng gầm 210 mm.

Nội thất Ford Everest 2007 rộng rãi với ghế bọc nỉ tông màu be và đen, có thể gập linh hoạt. Hệ thống âm thanh gồm 6 đĩa CD/MP3 và 6 loa.

Ford Everest máy dầu 2.5L 4x2 đời 2007. Ảnh minh họa: Lương Anh Tuấn

Everest 2007 trang bị động cơ diesel 2.5L sản sinh công suất 107 mã lực, mô-men xoắn 268 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp. Các tính năng an toàn bao gồm chống bó cứng phanh ABS, túi khí hàng ghế đầu và hệ thống phanh tối ưu.

Dù ưu điểm rộng rãi, vận hành tốt và an toàn, Everest 2007 có nhược điểm như động cơ ồn, cách âm kém và tiện nghi hạn chế. Tuy nhiên, đây vẫn là lựa chọn lý tưởng cho gia đình hoặc dã ngoại nhờ sự bền bỉ.

Hyundai Getz 1.4L AT đời 2009: Giá từ 150 triệu đồng

Hyundai Getz ra mắt tại Việt Nam từ 2008, nổi tiếng với sự tiện dụng trong đô thị. Năm 2009, Getz 1.4L số sàn có giá 23.500 USD (khoảng 399 triệu đồng) và bản tự động là 26.500 USD (khoảng 450 triệu đồng).

Hiện tại, bản số sàn có giá khoảng 110 triệu đồng và bản tự động từ 150 triệu đồng, tương đương các mẫu KIA Morning 2010 và Chevrolet Spark 2013.

Ngoại hình Hyundai Getz không nổi bật như KIA Morning hay Chevrolet Spark, nhưng có kích thước dài 3.825 mm, rộng 1.665 mm, cao 1.495 mm và chiều dài cơ sở 2.455 mm, lớn hơn đối thủ. Trang bị ngoài gồm đèn halogen, gương chỉnh điện và cánh lướt gió tích hợp đèn phanh.

Nội thất Hyundai Getz 1.4AT có cửa sổ trời chỉnh điện, điều hòa chỉnh tay, âm thanh radio/CD và cổng cắm 12V. Hàng ghế sau có chỗ ngồi hạn chế nhưng có tính năng ngả lưng thêm vài cm.

Hyundai Getz 1.4L AT đời 2009. Ảnh minh họa: Hà Lợi Trinh

Hyundai Getz số tự động 2009 dùng động cơ 1.4L công suất 97 mã lực, mô-men xoắn 126Nm, hộp số tự động 4 cấp, cùng phanh ABS và 2 túi khí.

Hyundai Getz 1.4AT 2009 là mẫu xe đô thị nhỏ gọn, tiện lợi, nổi bật với khả năg tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nội thất đơn giản và không gian hạn chế, Getz vẫn phù hợp cho nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Toyota Camry 2.4G AT đời 2008: Giá 260 triệu đồng

Toyota Camry - một "tượng đài" sedan lịch lãm, luôn có sức hút đặc biệt. Phiên bản 2.4G AT 2008 hiện đang có giá khoảng 260 triệu đồng, bằng 29,3% giá lúc mới mua (887 triệu đồng).

Chiếc xe này thuộc thế hệ 6, được lắp ráp trong nước, mang thiết kế trẻ trung giúp duy trì sức hút dù ra đời đã 16 năm. Kích thước tổng thể 4.825 x 1.820 x 1.480 mm, gầm 160 mm.

Thiết kế ngoại thất bao gồm cản trước hơi nhô, lưới tản nhiệt chữ V. Hốc gió hình thang xuôi, đèn kéo dài hai bên, tạo dáng vẻ hiện đại.

Nội thất thiết kế đơn giản, lịch sự với bệ trung tâm, ghế và vách cửa bọc da và ốp gỗ. Vô-lăng tích hợp nút tiện ích, hệ thống âm thanh CD 5 đĩa và điều hòa tự động. Ghế trước chỉnh điện, phanh tay chân, hàng ghế sau có cửa gió điều hòa và bệ tỳ tay.

Toyota Camry 2.4G AT đời 2008. Ảnh minh họa: Lê Hải

Camry 2.4G AT 2008 trang bị động cơ 2.4L, công suất 165 mã lực, mô-men xoắn 224 Nm, hộp số tự động 5 cấp với khả năng sang số tay.

Camry nổi bật với khả năng vận hành ổn định, bền bỉ, ít hỏng vặt. Phụ tùng dễ tìm và không đắt, tiết kiệm xăng tầm 11-12L/100km trên đường hỗn hợp.

Tuy nhiên, Camry 2.4G có nhược điểm như hệ thống lái nhẹ, ít chắc chắn khi chạy tốc độ cao, thiếu trang bị an toàn hiện đại. So với đối thủ như Honda Accord hay Hyundai Sonata 2010, công nghệ an toàn của Camry ít phong phú.

Với giá 260 triệu đồng, nếu không quá trọng thương hiệu và không gian sedan cỡ D, có thể xem xét những mẫu xe nhỏ đời cao hơn Camry.

