Top 5 điều hoà Panasonic đáng mua hè này

Các siêu thị điện máy lớn như MediaMart đang tung ra nhiều chương trình ưu đãi lớn, giảm giá lên đến 2 triệu đồng, tặng phí vật tư lắp đặt đến 1,3 triệu đồng, tặng eVoucher 2,8 triệu đồng áp dụng cho các sản phẩm điều hòa Panasonic.

Tuy mức khuyến mại hấp dẫn, nhưng không phải ai cũng biết lựa chọn sản phẩm điều hòa phù hợp nhu cầu của gia đình. Dưới đây là gợi ý 5 mẫu điều hòa Panasonic bán chạy, đáng mua trong mùa hè năm nay từ MediaMart.

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9000BTU CU/CS-PU9XKH-8M

Điều hòa Panasonic Inverter 9000BTU CU/CS-PU9XKH-8M được hãng tích hợp công nghệ Nanoe-G có khả năng hỗ trợ loại bỏ vi khuẩn, bụi bẩn, bụi mịn PM 2.5 trong không khí đem đến môi trường trong lành cho cả gia đình. Đặc biệt, sản phẩm với thiết kế hiện đại, trang với tông màu trắng chủ đạo phù hợp với các không gian nội thất có diện tích dưới 15m2.

Nhờ công nghệ Inverter và chế độ Eco tích hợp AI, sản phẩm cho phép duy trì nhiệt độ lý tưởng với lượng điện năng tối ưu.

Ngoài ra, điều hòa Panasonic CU/CS-PU9XKH-8M còn có một số tính năng tiện tích như: khả năng làm lạnh nhanh PowerFull, chức năng hút ẩm cho căn phòng luôn khô thoáng, chế độ hẹn giờ tắt/ bật điều hòa cho bạn giấc ngủ không bị gián đoạn.

Sản phẩm đang được bán tại siêu thị điện máy MediaMart với mức giá chỉ còn 10,99 triệu đồng.

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12000BTU CU/CS-PU12XKH-8M

Tương tự như điều hòa Panasonic Inverter 9000BTU CU/CS-PU9XKH-8M, Panasonic Inverter 12000BTU CU/CS-PU12XKH-8M cũng được tích hợp công nghệ Nanoe G. Nhờ đó, bầu không khí trở nên trong lành, bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

Điều hòa Panasonic CU/CS-PU12XKH-8M có thiết kế hiện đại, cao cấp sẽ là điểm nhấn cho các không gian có diện tích từ 15m2 đến 20m2. Sản phẩm có khả năng làm lạnh hiệu quả cùng tiết kiệm điện đáng kể nhờ chế độ ECO tích hợp AI kết hợp với công nghệ Inverter. Sản phẩm cũng được trang bị các tính năng thông minh như chế độ làm lạnh nhanh PowerFul, chức năng hút hơi ẩm trong không khí, hẹn giờ tắt hoặc bật điều hòa.

Hiện siêu thị điện máy MediaMart đang giảm sâu sản phẩm này tới 13%, giá chỉ còn 13,49 triệu đồng.

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9.000BTU CU/CS-XU9XKH-8

Thiết kế cao cấp với đường cong duyên dáng cùng bề mặt phủ ánh ngọc trai của điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9.000BTU CU/CS-XU9XKH-8 hứa hẹn làm vừa lòng những ai yêu cầu cao về mặt thẩm mỹ.

Theo nhà sản xuất, sản phẩm được tích hợp công nghệ Nanoe™ X thế hệ thế hệ 2 được tích hợp vào điều hòa XU, có khả năng tạo ra 9.600 tỷ gốc OH trong 1 giây (nhiều gấp đôi so với lượng gốc OH tạo ra ở thế hệ 1, trong cùng thời gian). Theo đó, các gốc OH phát huy hiệu quả kéo dài khi được bọc trong nước, tăng cường khả năng lọc sạch không khí như ức chế vi rút, vi khuẩn, nấm mốc, tác nhân gây dị ứng, chất độc hại. Đặc biệt, với thế hệ nanoe™ X thứ 2, tốc độ và hiệu quả khử mùi, ức chế phấn hoa tăng gấp đôi. Vì vậy, dòng điều hòa XU mới của Panasonic sẽ là giải pháp bảo vệ sức khỏe hữu hiệu, giúp bầu không khí luôn trong lành, khỏe mạnh.

Điều hòa Panasonic CU/CS-XU9XKH-8 còn được người dùng hài lòng bởi các tính năng đi kèm như chế độ làm lạnh nhanh iAuto - X, chế độ hút ẩm, tiết kiệm điện Inverter.

Hiện sản phẩm đang được giảm giá tới 13% tại siêu thị MediaMart, giá chỉ còn 12,99 triệu đồng.

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9000BTU CS-YZ9WKH-8

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9000BTU CS-YZ9WKH-8 là sự lựa chọn hoàn hảo cho các phòng ngủ có diện tích từ 10m2 đến 15m2. Thiết kế kiểu cách với đường cong cá tính của sản phẩm sẽ khiến không gian căn phòng của bạn nổi bật.

Sản phẩm sẽ mang lại bầu không khí trong lành, lọc sạch bụi bẩn với với công nghệ Nanoe -G tích hợp trên sản phẩm. Hơn nữa, hãng còn tích hợp thêm các tính năng khác để phục vụ tối đa nhu cầu của người dùng như chế độ cảm biến ECO, chế độ làm lạnh nhau iAuto, chế độ hẹn giờ bật tắt điều hòa, chế độ hút ẩm, tiết kiệm điện Inverter. Sản phẩm còn được trang bị thêm chức năng sưởi ấm không khí vào mùa đông được người dùng đánh giá cao.

Sản phẩm này đang có mức giá khá hời tại MediaMart với 12,99 triệu đồng, giảm 9% so với giá niêm yết.

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18000BTU CU/CS-PU18XKH-8M

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18000BTU CU/CS-PU18XKH-8M là sản phẩm cho hiệu quả làm lạnh tối ưu trong phòng có diện tích từ 20m2 đến 30m2.

Công nghệ Inverter cùng chế độ Eco tích hợp giúp căn chỉnh công suất điều hòa phù hợp vừa đem đến hiệu quả làm lạnh cao vừa tiết kiệm điện.

Nhằm phục vụ nhu cầu tối đa của người dùng, điều hòa Panasonic CU/CS-PU18XKH-8M cũng được tích hợp các chức năng khác như khả năng làm lạnh nhanh PoweFull, chế độ hẹn giờ bật tắt tự động, chức năng hút ẩm cho căn phòng.

Tại siêu thị MediaMart sản phẩm này đang có mức giá hấp dẫn 19,99 triệu đồng, giảm 13% so với giá niêm yết.

Không chỉ giảm giá, khi mua điều hòa Panasonic tại siêu thị điện máy MediaMart khách hàng còn được tặng kèm PMH Evoucher trị giá 2,8 triệu đồng, tặng 100% ống đồng 5m trị giá 850.000 đồng, miễn phí công lắp đặt giá 250.000 đồng, trả góp lãi suất 0%,…

Tham khảo thêm thông tin các sản phẩm khác tại https://MediaMart.vn/; hoặc liên hệ theo hotline: 1900 6788 để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất.

Bích Đào