New Mazda CX-5 2023 sử dụng khối động cơ xăng SkyActiv-G với 2 tuỳ chọn 2.0L và 2.5L với 7 phiên bản. Trong đó, với tùy chọn động cơ 2.0L, Mazda CX-5 2023 có 3 phiên bản gồm bản Deluxe giá 759 triệu đồng, bản Luxury giá 799 triệu và bản Premium giá 839 triệu đồng. Riêng bản Mazda CX-5 2023 2,0L Premium có hai gói tùy chọn Sport (tăng thêm 20 triệu đồng, giá 859 triệu đồng) hoặc Exclusive (tăng thêm 40 triệu đồng, giá 879 triệu đồng). Với tùy chọn động cơ 2.5L, mẫu xe có 2 phiên bản là Signature Sport giá 979 triệu đồng và Signature Exclusive giá 999 triệu đồng.

Mẫu crossover của thương hiệu Mazda tại Việt Nam bán ra 2.050 chiếc chiếc trong tháng 12/2023, tăng 18,7% so với tháng trước đó (1.727 chiếc) và vẫn tiếp tục giữ vị trí số 1 nhóm xe đa dụng. Tổng doanh số cả năm 2023 của Mazda CX-5 là 16.808 chiếc, tăng 32,3% so với năm 2022.

Vẫn đứng ở vị trí số 2 là mẫu B-SUV Hyundai Creta. Trong tháng 12/2023 vừa qua, Creta bán ra được 1.953 chiếc, tăng 60,3% so với tháng 11 (với 1.218 chiếc). Tính cả năm 2023, Hyundai Creta bán ra 10.719 chiếc, giảm 11,4% so với năm 2022.

Toyota Yaris Cross là mẫu xe hoàn toàn mới ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 9/2023. Chỉ sau 3 tháng xuất hiện, mẫu B-SUV này đã đạt doanh số 1.588 chiếc vào tháng 12/2023, tăng 45,4% so với tháng trước đó, đồng thời tăng liền 2 bậc trong top xe đa dụng bán chạy. Cộng dồn từ lúc ra mắt đến hết năm 2023, có 3.065 chiếc Yaris Cross được giao đến tay khách hàng Việt.

Mẫu D-SUV Ford Everest trở lại top 5 trong tháng cuối cùng của năm 2023 sau 2 tháng vắng bóng. Doanh số tháng 12/2023 của Everest đạt 1.484 chiếc, tăng 41,5% so với tháng 11 (1.049 chiếc). Cộng dồn trong cả năm 2023, Ford Việt Nam đã bán ra tổng cộng 9.960 chiếc Everest ra thị trường Việt Nam.

5. KIA Sonet: 1.354 chiếc

Mẫu xe cỡ nhỏ của KIA tiếp tục duy trì doanh số cao trong tháng 12/2023 với 1.354 chiếc, tăng 12,4% so với tháng 11 (1.204 chiếc). Tuy vậy, chừng đó là chưa đủ để Sonet giữ được vị trí của mình và đã bị tụt 2 bậc, xuống vị trí cuối cùng trong top 5 xe đa dụng.

KIA Sonet được THACO lắp ráp trong nước với 4 phiên bản bao gồm 1 bản số sàn và 3 bản số tự động. Trong đó, bản MT Deluxe (số sàn) giá 499 triệu, bản AT Deluxe giá 519 triệu, bản AT Luxury giá 549 triệu và bản AT Premium giá 574 triệu đồng.