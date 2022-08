Top 50 công ty đại chúng vượt trội về sức mạnh tài chính, truyền thông

Đứng đầu Bảng xếp hạng 50 công ty đại chúng uy tín và hiệu quả Việt Nam năm 2022 là các DN: Công ty cổ phần Vinhomes, Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, Công ty cổ phần Tập đoàn Masan, Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân đội và Ngân hàng TMCP Á Châu.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietNamNet tổ chức Lễ công bố Top 50 Công ty đại chúng uy tín và hiệu quả (VIX50). Bảng xếp hạng được thực hiện dựa trên nghiên cứu và đánh giá độc lập của Vietnam Report, nhằm ghi nhận những công ty đại chúng thể hiện sự vượt trội về sức mạnh tài chính và truyền thông, tiềm năng tăng trưởng, mức độ phát triển bền vững, chất lượng quản trị và vị thế vững chắc trong ngành.

Cũng tại buổi lễ, đã vinh danh Top 10 công ty uy tín thuộc các ngành ngân hàng - bảo hiểm và công nghệ. Theo đó, 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2022 gồm có: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân đội, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Ngân hàng TMCP Á Châu, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam.

Top 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2022 được công bố theo 2 danh sách. Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2022 gồm có: Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam), Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas, Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam, Công ty TNHH Manulife (Việt Nam), Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam và Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Viet Nam.

Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín năm 2022 bao gồm: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo hiểm PVI, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO), Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn-Hà Nội

Dựa vào uy tín của các công ty bảo hiểm, Vietnam Report đã đánh giá khách quan và độc lập, căn cứ theo năng lực tài chính doanh nghiệp; uy tín truyền thông và khảo sát các tổ chức, cá nhân có liên quan được thực hiện trong tháng 6/2022.

Top 10 Công ty Công nghệ Uy tín năm 2022 cũng được công bố theo 2 danh sách. Top 10 Công ty Công nghệ thông tin - Viễn thông Uy tín bao gồm: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; Công ty CP FPT - Tập đoàn FPT; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Tổng Công ty Dịch vụ Viễn Thông; Tổng Công ty Viễn thông Mobifone; Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC; Công ty CP Hanel; Công ty CP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam; Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng Hải Việt Nam; Công ty CP Viễn thông Hà Nội.

Top 10 Công ty Công nghệ cung cấp Dịch vụ, giải pháp Phần mềm và Tích hợp hệ thống uy tín năm 2022 bao gồm: Công ty TNHH Phần mềm FPT; Công ty CP Misa; Công ty Hệ thống Thông tin FPT; Công ty TNHH Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC; Công ty CP Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông; Công ty CP Viễn thông - Tin học Bưu điện; Công ty CP Công nghệ - Viễn thông Elcom; Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tường Minh; Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI; Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT.

Uy tín của các công ty công nghệ được đánh giá một cách khách quan và độc lập, căn cứ theo kết quả đánh giá năng lực tài chính doanh nghiệp, đánh giá uy tín doanh nghiệp trên truyền thông bằng phương pháp Media coding, khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được thực hiện trong tháng 6/2022.

Trong khuôn khổ sự kiện, Vietnam Report cũng giới thiệu tới đông đảo độc giả Báo cáo CEO Insight 2022 với chủ đề “Tương lai số và An ninh mạng: Những thách thức, xu hướng phát triển ở Việt Nam trong thời kỳ bình thường tiếp theo”. Báo cáo tập trung phân tích tình hình và xu hướng áp dụng chuyển đổi số nói chung trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, những khó khăn và thách thức mà các doanh nghiệp Việt đang phải đối mặt nhìn từ chính cuộc khảo sát doanh nghiệp vào tháng 5-6/2022 của Vietnam Report. Bên cạnh đó, Báo cáo cũng chỉ ra những xu hướng về chuyển đổi số và an toàn thông tin tại Việt Nam trong thời kỳ bình thường tiếp theo để hướng tới một “tương lai số” minh bạch, an toàn và hiệu quả.

