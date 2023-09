Top 10 của bảng xếp hạng “Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2023”. Ảnh: Vietnam Report

Top 10 của bảng xếp hạng “Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2023”. Nguồn: Vietnam Report

Triển vọng thị trường từ góc nhìn của các doanh nghiệp PROFIT500

Giai đoạn vừa qua, nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng đối mặt nhiều thử thách. Theo nhịp biến động kinh tế - chính trị toàn cầu, xuất khẩu gặp khó khăn, hoạt động sản xuất cầm chừng và sự chững lại ở nhiều thị trường, tăng trưởng kinh tế Việt Nam từ đầu năm đến nay giảm tốc rõ rệt. Tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2023 đạt 3,72%, chỉ cao hơn giai đoạn 2020 (năm bị ảnh hưởng sâu sắc bởi Covid-19), so trong giai đoạn 2011 - 2023. Theo khảo sát mới đây của Vietnam Report, tỷ lệ doanh nghiệp giữ được nhịp tăng trưởng trong nửa đầu năm nay thấp hơn so với 6 tháng đầu năm 2022. Trong khi đó, tỷ lệ doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh không khả quan gia tăng.

Số liệu tính chung 8 tháng đầu năm nay của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, có 124,7 nghìn doanh nghiệp đã rút lui khỏi thị trường, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh bối cảnh đầy thách thức của môi trường kinh doanh.

Nguồn: Vietnam Report (8/2023)

Vietnam Report đánh giá, dù chưa thể quay về mức trước đại dịch, song so với năm trước, ROA bình quân của các doanh nghiệp PROFIT500 đã có sự cải thiện tương đối đồng đều ở cả 3 khu vực kinh tế. Trong đó, các doanh nghiệp FDI tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu ở mức 13,7%, đồng thời là mức tăng mạnh nhất giữa 3 khu vực (2,7% so với năm 2022); cho thấy sự ổn định trong hoạt động kinh doanh và khả năng tạo lợi nhuận từ tài sản. Hai vị trí còn lại đều có sự gia tăng so với 2 năm qua, khi doanh nghiệp khu vực tư nhân và khu vực nhà nước lần lượt ghi nhận tỷ lệ ROA bình quân ở mức 11,2% và 9,2%.

Nguồn: Vietnam Report (2019 - 2023)

Năm 2023 cũng chứng kiến sự thay đổi đáng chú ý trong ROE bình quân của các doanh nghiệp PROFIT500. Khu vực FDI và tư nhân thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ trong hiệu suất tài chính, quản lý vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp khi lần lượt tăng 4,6% và 5,5% so với năm trước, ghi nhận mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Mặt khác, dù có tỷ lệ ROE bình quân tăng, sự cải thiện này ở khu vực nhà nước vẫn chưa rõ rệt.

Nguồn: Vietnam Report (2019 - 2023)

Nhìn chung, “bức tranh” ROA và ROE bình quân của các doanh nghiệp PROFIT500 đều có sự khởi sắc hơn so với năm 2022. Đây là nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc tối ưu hóa các nguồn lực, nâng cao hiệu suất tài chính...

Nền kinh tế Việt Nam cũng xuất hiện những dấu hiệu tích cực và có khả năng tiến dần vào quỹ đạo phục hồi. Theo báo cáo của S&P Global, Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam tháng 8/2023 đã tăng trở lại lên trên ngưỡng 50 điểm sau 6 tháng, cho thấy các điều kiện kinh doanh trong ngành có sự cải thiện nhẹ.

Tuy nhiên, sự cải thiện vẫn còn yếu do áp lực vẫn lớn, còn nhiều khó khăn tồn đọng. Đa số chuyên gia và doanh nghiệp tham gia khảo sát của Vietnam Report cho rằng, triển vọng tăng trưởng kinh tế năm nay sẽ thấp hơn so với mục tiêu 6,5%. Trong đó, mức tăng trưởng từ trên 4,5 - 5% là kịch bản có tỷ lệ số doanh nghiệp lựa chọn nhiều nhất.

Nguồn: Vietnam Report (8/2023)

Chiến lược của doanh nghiệp

Theo khảo sát của Vietnam Report, doanh nghiệp đang đặt kỳ vọng lớn vào các chính sách hỗ trợ về: tài khóa, tiền tệ, môi trường lãi suất thấp… Bên cạnh đó, các yếu tố liên quan đến nội lực như: mở rộng kinh doanh, đa dạng hoá thị trường tiềm năng trong và ngoài nước, vị thế và năng lực cạnh tranh được cải thiện… cũng giữ vị trí quan trọng trong top 5.

Nguồn: Vietnam Report (8/2023)

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có sự điều tiết linh hoạt chiến lược theo các hướng: chủ động đổi mới, cải tiến, giảm chi phí, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, chú trọng xây dựng vốn con người… Đặc biệt, việc chủ động đa dạng hóa hoạt động kinh doanh trong và ngoài nước, tìm kiếm các thị trường ngách, nâng cấp dịch vụ, sản xuất các sản phẩm mới nằm trong top những chiến lược hàng đầu được nhiều doanh nghiệp lựa chọn trong thời gian tới.

Nguồn: Vietnam Report (8/2022 và 8/2023)

