DANH SÁCH TOP 38 MISS GRAND VIETNAM 2024

1. Nguyễn Quế Khanh (Cần Thơ)

2. Hồ Thị Hoàng Huyên (Sóc Trăng)

3. Dương Thị Hải My (Hà Nội)

4. Nguyễn Phạm Thiên Kim (Sóc Trăng)

5. Nguyễn Thị Yến Nhi (Phú Yên)

6. Nguyễn Hồng Ngọc (Kiên Giang)

7. Phạm Liên Anh (Hà Nội)

8. Nguyễn Thị Hương Lan (TPHCM)

9. Nguyễn Thị Minh Thương (Bình Phước)

10. Trịnh Mỹ Anh (Hà Nội)

11. Dương Thị Thanh Thảo (Đắk Lắk)

12. Đinh Thị Hợp (Ninh Thuận)

13. Phạm Thị Ánh Vương (Bình Thuận)

14. Lê Thị Ngọc Ánh (Thừa Thiên Huế)

15. Trần Thị Thanh Thanh (Bắc Giang)

16. Nguyễn Thiên Thanh (Đồng Tháp)

17. Mạc Huyền Trân (Bình Định)

18. Võ Lê Quế Anh (Quảng Nam)

19. Tô Ánh Minh (TP.HCM)

20. Đặng Trần Thủy Tiên (Hải Phòng)

21. Vũ Thị Kiều Trinh (Nam Định)

22. Kim Tú Bình (Hà Nội)

23. Cao Thị Liên (Thái Bình)

24. Nguyễn Vĩnh Hà Phương (TPHCM)

25. Lâm Thị Bích Tuyền (An Giang)

26. Phan Thị Ngọc Kiều (Khánh Hòa)

27. Trần Hồng Ngọc (Long An)

28. Dương Thị Phương Anh (Thái Nguyên)

29. Nguyễn Thị Thu Cúc (TPHCM)

30. Phạm Thị Ngọc Trân (Bến Tre)

31. Phạm Hoàng Kim Dung (Đồng Nai)

32. Vũ Thị Thu Hiền (Hà Nội)

33. Lê Phan Hạnh Nguyên (Đồng Tháp)

34. Nguyễn Đặng Huyền Trang (Ninh Bình)

35. Khuất Nguyễn Bảo Châu (Hà Nội)

36. Trần Thị Thùy Trâm (Quảng Nam)

37. Trần Hồng Anh (Hà Nội)

38. Bùi Lý Thiên Hương (An Giang)