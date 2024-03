Nhu cầu bảo vệ sống khỏe càng ngày càng tăng theo thời gian đặc biệt là chất lượng nguồn nước uống vậy nên nhu cầu về giải pháp lọc nước hiệu quả đã trở nên vô cùng cấp thiết.

Trong bối cảnh thị trường máy lọc nước ngày càng đa dạng với hàng loạt thương hiệu lớn nhỏ, Toshiba, thương hiệu Nhật Bản uy tín với chỗ đứng vững chắc trong lòng người dùng Việt Nam suốt nhiều thập kỷ qua, đã có màn chào sân ấn tượng với máy lọc nước giữ khoáng Toshiba OriginPure™.

Không chỉ là dấu ấn quan trọng trong lĩnh vực công nghệ lọc nước, màn ra mắt của Toshiba OriginPure™ còn thể hiện sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và vẻ đẹp mộc mạc của thiên nhiên, cũng như tinh thần tỉ mỉ và tận tâm từ văn hóa Nhật Bản.

Không chỉ lọc sạch mà còn bảo toàn khoáng chất tự nhiên

Nếu như tiêu chuẩn về nước trước đây “chỉ cần sạch đã là đủ”, thì tiêu chuẩn hiện đại đòi hỏi nước còn phải chứa đựng đầy đủ các khoáng chất thiên nhiên có lợi cho sức khỏe. Đây cũng chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt của Toshiba OriginPure™ .

Theo thông tin từ nhà sản xuất, nguồn nước khi được đưa vào máy lọc nước Toshiba OriginPure™ sẽ qua xử lý bởi 11 bước lọc với màng lọc RO Plus, kết hợp ưu điểm của hai công nghệ lọc Nano và RO. Với kích thước lọc siêu nhỏ lên đến 0.0001μm, màng lọc RO Plus loại bỏ hiệu quả các tạp chất có hại. Màng lọc RO Plus được thiết kế vết vắt tỉ lệ vàng và sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt để đạt chất lượng cao nhất, theo đúng tiêu chuẩn khắt khe của thương hiệu.

Loạt sản phẩm mới tại sự kiện của Toshiba, trong đó nổi bật là dòng máy lọc nước thế hệ mới Toshiba OriginPure™

Nhờ các công nghệ độc quyền của Toshiba, quá trình lọc không làm mất đi các khoáng chất tự nhiên có lợi trong nước. Toshiba OriginPure™ sử dụng 4 nguồn nguyên liệu đá khoáng thiên nhiên quý hiếm sau đó áp dụng công nghệ Rock Activate, mô phỏng quá trình hình thành nước khoáng tự nhiên ngay tại nhà, thông qua việc tăng cường hiệu suất chiết xuất khoáng chất một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Sau quá trình lọc, Toshiba OriginPure™ nước còn được bổ sung thêm Hydrogen, tạo nên nước kiềm có lợi cho sức khỏe, sẵn sàng để uống ngay mà không cần thêm bước xử lý nào khác. Công nghệ khử trùng UV LED trong bình chứa nước loại bỏ tới 99.9% vi khuẩn, đảm bảo sự tinh khiết kể cả trong thời gian dài.

Hàng loạt tiện ích nâng tầm trải nghiệm cuộc sống

Toshiba OriginPure™ không chỉ nổi bật với khả năng cung cấp nước tinh khiết mà còn mang lại nhiều tiện ích thiết thực trong đời sống. Máy có 3 chế độ nước: nóng, lạnh, và nguội, phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng trong gia đình. Tính năng Instant Heating làm nóng nước đến 45/70/95°C chỉ trong vòng 3 giây, phù hợp để pha trà, sữa hay các món ăn nhanh.

Sẵn sàng với xu thế nhà thông minh, ứng dụng TSmartLife giúp việc sử dụng và quản lý máy lọc nước trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài các thiết lập cơ bản, người dùng còn có thể theo dõi tình trạng nước, tình trạng lõi lọc, nhận thông báo bảo trì lõi lọc… ngay trên smartphone của mình.

Khách mời hào hứng trải nghiệm Toshiba OriginPure™

Cuối cùng, không thể bỏ qua thiết kế sang trọng vượt thời gian của Toshiba OriginPure™ với những đường nét tối giản lấy cảm hứng từ phong cách sống của người Nhật Bản. Tinh thần của người Nhật Bản còn được thể hiện qua từng chi tiết được mài giũa tỉ mỉ, hướng tới công năng sử dụng, ví dụ như nút bấm không chạm nhằm tăng cường sự vệ sinh và tiện lợi.

Toshiba OriginPure™ còn được chú trọng vào sự an toàn của người dùng, với các tính năng như khóa trẻ em, cảm biến quá nhiệt, phát hiện rò nước hay bảo vệ chống cháy nổ.

Các sản phẩm của Toshiba được thiết kế để đem lại sự tiện nghi và sức khỏe cho người dùng

Ấn tượng với màn ra mắt của Toshiba OriginPure™

Màn ra mắt của Toshiba OriginPure™ đã thu hút được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng người dùng, trong đó bao gồm các phóng viên công nghệ và người nổi tiếng.

Hukha, một food reviewer trên TikTok với gần 20 triệu lượt thích, đánh giá cao vai trò của Toshiba OriginPure™ trong việc tạo dựng cuộc sống khỏe mạnh.

Hot tiktoker triệu view - Hukha tại sự kiện “The Fusion of Nature” do Toshiba tổ chức

“Nước sạch là điều mà Hukha rất quan tâm vì có ảnh hưởng tới sức khỏe và thể trạng mỗi ngày. Hukha rất ấn tượng với máy lọc nước Toshiba OriginPure™ bởi khả năng thanh lọc nước qua lõi lọc bằng 4 loại đá thiên nhiên, giúp nước sau lọc vừa sạch, vừa đủ khoáng chất có lợi. Các tính năng như lấy nước không chạm, điều khiển bằng smartphone cũng rất thiết thực với những người trẻ bận rộn như Hukha”, TikToker “triệu view” phát biểu tại sự kiện.

Không chỉ dừng lại ở việc ra mắt máy lọc nước OriginPure, Toshiba còn hứa hẹn mang đến một tương lai với những giải pháp nước sạch toàn diện hơn, cải thiện chất lượng cuộc sống và sức khỏe cho người tiêu dùng.

Sự kiện Toshiba mang tới cho khách mời trọn bộ sản phẩm trong gia đình nhằm nâng tầm cuộc sống

Với cam kết không ngừng cải tiến và đổi mới, Toshiba đặt mục tiêu nâng cấp toàn bộ nguồn nước sinh hoạt, đem lại nguồn nước tinh khiết và an toàn hơn cho mỗi gia đình, khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực lọc nước.

