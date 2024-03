Sau Raize, Yaris Cross và Fortuner 2024, Toyota Việt Nam tiếp tục triển khai chính sách giá bán mới với mẫu sedan hạng B Vios và mẫu xe gia đình Veloz Cross. Cụ thể như sau:

*Giá bán trên đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng

Bên cạnh đó, mẫu bán tải Toyota Hilux dự kiến sẽ ra mắt vào quý II năm nay với mức giá hấp dẫn, ước tính chỉ từ 668 triệu đồng. Hilux phiên bản cải tiến bao gồm 4x4 AT Adventure sử dụng động cơ dung tích 2.8l, 4x2 AT và 4x4 MT dùng chung khối động cơ 2.4l. Đặc biệt, phiên bản 4x4 AT Adventure được nâng cấp về an toàn và tiện nghi, với những trang bị nổi bật như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, camera 360, màn hình giải trí kích thước lớn có kết nối điện thoại thông minh không dây. Hai phiên bản 4x2 AT và 4x4 MT sẽ được tinh chỉnh về thiết kế của phần cản trước, mạnh mẽ và hiện đại hơn.

Với chính sách này, Toyota Việt Nam mong muốn mang đến cho đông đảo người dùng các sản phẩm chất lượng cùng giải pháp di chuyển toàn diện.

