Khoảng 5 năm trở lại đây, xe MPV “lên ngôi” ở thị trường Việt Nam với nhiều dòng xe mới được ra đời.

Điểm mạnh của những dòng xe MPV đến từ không gian rộng rãi phù hợp với đa dạng nhu cầu, từ gia đình nhỏ đến nhiều thế hệ với việc bố trí 3 hàng ghế một cách linh hoạt. Những chiếc MPV còn chiếm được cảm tình của người dùng với thiết kế lai SUV phù hợp với nhu cầu “hai trong một”: vừa sở hữu xe MPV 7 chỗ đa dụng, vừa chọn được xe gầm cao phục vụ nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

Đặc biệt, xe MPV 7 chỗ ở Việt Nam có mức giá bán “mềm” phù hợp với điều kiện tài chính của nhiều gia đình, hay giúp những người mua xe kinh doanh có thể rút ngắn thời gian thu hồi vốn.

Không chỉ mở rộng thị phần trong phân khúc, những dòng MPV mới còn cạnh tranh cả với những chiếc sedan cùng tầm giá. Điều này khiến một số dòng xe sedan trong tầm giá 600 triệu đồng ngày càng gặp khó để chinh phục người dùng so với trước đây.

Dù chịu áp lực cạnh tranh từ nhiều phía, Toyota Vios vẫn giữ được vị thế vững chắc ở thị trường trong nước khi là mẫu sedan dung hòa được nhiều yếu tố và có những giá trị cốt lõi riêng như bền bỉ, tiết kiệm và an toàn.

Nhờ đó, kết thúc năm 2022, Toyota Vios tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu thị trường 8 năm liên tiếp với doanh số 23.529 xe đến tay khách hàng, cho thấy sự tin yêu của người dùng Việt với sản phẩm.

Để hiện thực hóa tham vọng tiếp tục là “người dẫn đầu”, Toyota đã ra mắt phiên bản nâng cấp Vios 2023. Sở hữu ngoại hình tươi mới, Toyota Vios 2023 mở rộng đối tượng khách, tự tin chinh phục những người trẻ tuổi, mua xe để phục vụ gia đình và công việc hàng ngày.

Xe sở hữu nhiều sự thay đổi chất lượng, đặc biệt là ở phần đầu xe với bộ lưới tản nhiệt mở rộng được sơn đen bóng, trẻ trung và năng động. Đèn pha của Toyota Vios 2023 đã được tiêu chuẩn hóa trên tất cả phiên bản với công nghệ chiếu sáng LED Projector có khả năng tự động bật/tắt là nâng cấp đáng giá.

Về nội thất, Toyota Vios 2023 đã được bổ sung thêm lẫy chuyển số sau vô-lăng giúp cảm giác vận hành hứng khởi hơn, điều mà trước đó chỉ có trên phiên bản Vios GR-S. Nắm bắt nhu cầu khách hàng, hãng xe Nhật Bản cũng bổ sung cho Toyota Vios 2023 bộ ghế ngồi với thiết kế dày dặn, ôm sát cơ thể, màu đen phối chỉ vàng hợp xu thế.

Khoang nội thất của Vios 2023 được thiết kế mới hơn, tiện nghi hiện đại hơn khi đã được nâng cấp màn hình giải trí lên 9 inch dạng nổi trên phiên bản G. Màn hình này còn tương thích Apple CarPlay/Android Auto và kết nối wifi, mang tới hơi thở đương đại, trẻ trung hơn.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của 2 cổng sạc USB Type-C cho hành khách phía sau giúp họ giải tỏa nỗi lo về việc mất kết nối với công việc, bạn bè do hết pin.

Vấn đề an toàn cũng được Toyota chú trọng. Ngoài các trang bị an toàn đã có trước đó, giờ đây Toyota Vios 2023 có thêm 2 tính năng an toàn mới gồm cảnh báo lệch làn đường LDA và cảnh báo tiền va chạm PCS, đưa Vios 2023 trở thành mẫu xe tiên phong trong phân khúc B Sedan sở hữu 2 tính năng an toàn này.

Với chất lượng được khẳng định trong nhiều năm, Toyota Vios 2023 vừa giữ chân được khách hàng cũ và có thêm cơ hội mở rộng đối tượng khách hàng là những người trẻ tuổi khi tìm kiếm một mẫu xe dung hòa được nhiều yếu tố từ chất lượng bền bỉ, tiết kiệm, trẻ trung và an toàn.

Dù sở hữu nhiều thay đổi chất lượng, nhưng giá xe Toyota Vios 2023 không đổi, thậm chí còn giảm nhẹ với phiên bản E CVT và E MT so với đời cũ.

Cụ thể, Toyota Vios 2023 phiên bản E MT giá 479 triệu đồng, E CVT 528 triệu đồng rẻ hơn so với bản tiền nhiệm lần lượt là 10 triệu và 14 triệu đồng. Giá bán Vios G cao cấp nhất không đổi là 592 triệu đồng. Với các bản màu trắng ngọc trai, giá bán cộng thêm 8 triệu đồng.

Đại diện Toyota Việt Nam cho biết: “Toyota Vios 2023 đang bán ở Việt Nam là mẫu xe do Toyota phát triển trên nền tảng khung gầm và động cơ của Toyota, sản xuất và lắp ráp tại nhà máy Toyota ở Vĩnh Phúc. Toyota Vios bán ở Việt Nam hiện nay không thuộc phạm vi ảnh hưởng bởi vụ việc thử nghiệm an toàn của Daihatsu được Toyota công bố trong buổi họp báo ngày 28/4 vừa qua”.

“Với sự hiện diện của phiên bản mới, Vios 2023 sẽ tiếp tục khẳng định và nhấn mạnh định hướng mới của Toyota trong việc cung cấp giải pháp di chuyển toàn diện, hành trình ý nghĩa và trọn niềm vui, để từ đó đáp ứng được những kỳ vọng của khách hàng Việt cũng như không phụ sự tin tưởng của người dùng dành cho mẫu xe này trong suốt những năm qua. Qua đó tiếp tục duy trì vị thế tại thị trường Việt Nam”, Tổng giám đốc Toyota Việt Nam chia sẻ.

