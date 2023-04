Ngày 28/4, thương hiệu ô tô thuộc sở hữu của tập đoàn Toyota là Daihatsu thừa nhận đã gian lận kết quả trong các thử nghiệm an toàn va chạm đối với hơn 88.000 xe đã bán ra, chủ yếu dưới thương hiệu Toyota như Toyota Yaris Ativ thế hệ mới (tên gọi khác của Toyota Vios), Perodua Axia, Toyota Agya (tên gọi khác của Toyota Wigo).

Các mẫu xe kể trên đều do Daihatsu đóng vai trò nghiên cứu phát triển và kiểm tra cấp độ an toàn, sau đó bán ra thị trường dưới thương hiệu Perodua tại thị trường Malaysia và Toyota tại các thị trường còn lại như Thái Lan, Indonesia, Mexico và các quốc gia vùng Vịnh gồm: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

Toyota Yaris Ativ tên gọi khác của Toyota Vios

Đại diện của Daihatsu xác nhận về sự sai lệch kết quả giữa xe thử nghiệm va chạm với xe được sản xuất thương mại. Họ cho biết xe thử nghiệm va chạm đã được thêm một chi tiết ở phần viền cửa để giảm thiểu thương tích cho hành khách do phần bên trong cửa có thể bị vỡ, tạo ra những cạnh sắc và gây thương tích cho người ngồi khi túi khí bên bung ra trong trường hợp tai nạn xảy ra.

Do đó, hiện tại Daihatsu đã phải tạm ngừng kinh doanh các mẫu xe kể trên để tiến hành lại các cuộc thử nghiệm an toàn dưới sự chứng kiến của các cơ quan quản lý. Nếu đạt yêu cầu về an toàn, các mẫu xe đó mới được tiếp tục bán ra thị trường.

Ông Soichiro Okudaira, Chủ tịch Daihatsu, cho biết: "Chúng tôi chân thành xin lỗi khách hàng và các bên liên quan vì đã phản bội lòng tin và sự ủng hộ của họ đối với chúng tôi. Một bên thứ ba sẽ vào cuộc để điều tra vấn đề".

Tính đến ngày hôm qua (28/4), Daihatsu cho biết trong tổng số hơn 88.000 xe, mẫu Toyota Yaris Ativ (Toyota Vios) chiếm tới gần 76.000 xe, còn lại khoảng 11.8000 xe là Perudua Axis và Toyota Agya.

Toyota Wigo được bán dưới tên gọi Agya tại thị trường Indonesia.

Toyota cho biết họ chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về tai nạn hoặc thương tích liên quan đến thử nghiệm va chạm bên gian lận nhưng ông Akio Toyoda - Chủ tịch hội đồng quản trị của hãng xe số 1 Nhật Bản nhấn mạnh: "Những chiếc xe Daihatsu được bán dưới thương hiệu Toyota nên đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Toyota. Do đó, chúng tôi đang điều tra để tìm ra ý định thực sự của vụ việc này và ngăn chặn những sự cố như thế này có thể tái diễn."

Việc phát hiện gian lận trong bài kiểm tra an toàn là cuộc khủng hoảng đầu tiên Koji Sato phải đối mặt khi ông mới tiếp quản vị trí Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Toyota từ 1/4. Ông Sato nói: "Chúng tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm trong việc này nhưng cần thời gian để làm sáng tỏ mọi thứ".

Toyota Wigo 2023 đã có kế hoạch ra mắt thị trường ô tô Việt Nam vào ngày 24/5 và xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, nhưng hiện chưa rõ các xe nhập về đầu tiên có thuộc lô xe không đảm bảo an toàn hay không?

Trong khi, Toyota Vios 2023 có thể cũng sẽ trình làng ở Việt Nam vào tháng 6. Tuy nhiên đây chỉ là bản nâng cấp và không phải là bản thế hệ mới bị gian lận kết quả thử nghiệm an toàn. Hiện các mẫu Vios thế hệ mới đã được bán tại Thái Lan và chưa có kế hoạch về Việt Nam.

Đó phải chăng là sự may mắn với người tiêu dùng Việt hay là một chiến lược sản phẩm có mục đích, chúng ta hãy cùng chờ câu trả lời của hãng xe liên doanh Nhật Bản khi Toyota Vios 2023 chính thức ra mắt.

Theo Nikkei

