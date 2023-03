Dù được đánh giá trên cơ và đá trên sân nhà Thống Nhất, nhưng TP.HCM không thể hạ Bà Rịa Vũng Tàu trong 90 phút thi đấu chính thức. Samson là người mở tỷ số ở phút 27 cho TP.HCM, còn Thanh Long gỡ hòa cho đội khách ở phút 79.

Hòa 1-1, hai đội phải bước vào loạt luân lưu may rủi. Trên chấm 11m, cả 3 cầu thủ của CLB TP.HCM gồm Tùng Quốc, Ngọc Tiến và Vĩnh Nguyên đều đá hỏng. Chung cuộc, Bà Rịa Vũng Tàu thắng 3-0, giành quyền đi tiếp vào vòng 2.

TP.HCM (áo đỏ) thua đội hạng Nhất ở vòng 1 Cúp Quốc gia 2023

Cặp đấu Long An vs Bình Phước, hai đội hạng Nhất đều chơi quyết tâm và tạo ra nhiều cơ hội. Đến phút 70, bàn thắng mới đến với Long An. Người lập công là Tấn Tài - cầu thủ đã bỏ lỡ quả phạt đền ở khoảng cuối hiệp 1. Thắng 1-0, Long An tiếp tục đi tiếp vào vòng 1/8 Cúp QG 2023.

Trong khi đó, trận Phù Đổng vs Hoà Bình diễn ra khá cân bằng. Phút bù giờ 45+1, Xuân Lộc mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà Phù Đổng.

Hòa Bình có khá nhiều cơ hội trong hiệp 2 nhưng không thể tận dụng thành công, đành chấp nhận thua 0-1, chia tay Cúp Quốc gia 2023 ngay vòng đấu đầu tiên.

Cúp Quốc gia 2023 có sự góp mặt của 24 CLB, 14 CLB V-League và 10 CLB hạng Nhất. Nhà vô địch ngoài cúp và 2 tỷ đồng tiền thưởng còn có quyền đại diện cho Việt Nam tranh tài tại AFC Cup 2024 và tranh trận Siêu cúp Quốc với đội vô địch V-League 2023.

Kết quả vòng 1 Cúp Quốc gia 2023:

Long An 1-0 Bình Phước

Phù Đổng 1-0 Hòa Bình

TP.HCM 1-1 Bà Rịa Vũng Tàu (pen: 0-3)