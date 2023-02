TP.HCM muốn ‘siêu’ dự án đường sắt 9 tỷ USD đoạn qua địa bàn đi trên cao

Theo quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến đường sắt TP.HCM- Cần Thơ có chiều dài khoảng 174km, đường khổ đôi 1.435mm, dự kiến nghiên cứu đầu tư trong giai đoạn đến năm 2030. Theo phương án nghiên cứu tiền khả thi do đơn vị tư vấn lập, tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ có điểm đầu là ga An Bình (Bình Dương), điểm cuối là ga Cái Răng. Toàn tuyến có 13 nhà ga, đi qua 6 tỉnh, thành gồm Bình Dương, TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ. Về quy mô đầu tư là đường đôi, sử dụng khổ đường sắt tiêu chuẩn 1.435mm, tốc độ thiết kế khoảng 190km/h cho tàu khách và 120km/h cho tàu hàng.