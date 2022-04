TP.HCM phải tiêm hết lô vắc xin Covid-19 cho trẻ trước ngày 8/5

Theo phân bổ của Viện vệ sinh dịch tễ trung ương, TP.HCM được cấp 87.500 liều vắc xin trong đợt đầu tiên để thực hiện chiến dịch tiêm chủng cho trẻ từ 5-11 tuổi.

Sáng 15/4, bà Lê Thị Hồng Nga, Phó giám đốc HCDC cho biết, số vắc xin trên hoàn toàn là loại do Moderna sản xuất. Đây là vắc xin Covid-19 chỉ định tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi. Do đó, bà Nga lưu ý, lô vắc xin đợt này được tiêm cho học sinh lớp 6 (12 tuổi) và hạ dần độ tuổi, nhưng không được tiêm cho trẻ mầm non (5 tuổi).

“Vắc xin Moderna sử dụng trong vòng 30 ngày từ ngày rã đông. Lô vắc xin này được rã đông ngày 8/4, do đó chúng ta phải tiêm hết trước ngày 8/5”, bà Nga thông tin.

Những học sinh thuộc nhóm 5-11 tuổi đầu tiên được tiêm vắc xin Covid-19.

Theo quy định của Bộ Y tế, trẻ trong nhóm từ 5-11 tuổi được trì hoãn tiêm ít nhất 3 tháng sau khi khỏi bệnh. Do đó, nhân viên y tế bắt buộc phải lấy thông tin về tiền sử mắc Covid-19 của trẻ.

Các tình huống trẻ bị trì hoãn tiêm tại điểm tiêm trường học/cộng đồng: Người nhà không đồng thuận tại buổi tiêm; Trẻ có triệu chứng sốt ho tiêu chảy... ; Trẻ có tiền sử mắc Covid-19 trong 3 tháng. Trẻ được chuyển tiêm ở các bệnh viện khi có bệnh lý nền, béo phì....

Dự kiến trong ngày 16/4, chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 sẽ bắt đầu ở 16 quận, huyện trên toàn thành phố, từ học sinh lớp 6 và hạ dần độ tuổi. Trong 3 ngày đầu, có 160.758 trẻ được tiêm tại 404 điểm tiêm.

6 địa phương không có kế hoạch tiêm trong ngày 16/4 là TP Thủ Đức, quận 7, quận 8, quận Bình Tân, quận Gò vấp, huyện Hóc Môn.

Bà Hồng Nga nhấn mạnh, điểm tiêm cho trẻ 5-11 tuổi không được tổ chức tiêm chung cho các đối tượng khác do loại vắc xin, chỉ định, liều lượng đều khác. Yêu cầu quan trọng nhất là đảm bảo an toàn tối đa cho trẻ.

“Nếu HCDC đi giám sát mà phát hiện điểm tiêm tổ chức cho nhiều nhóm đối tượng chúng tôi sẽ đình chỉ điểm tiêm ngay để đảm bảo an toàn”.

Đợt này, TP.HCM nhận vắc xin Moderna để tiêm cho trẻ.

HCDC khuyến cáo, phụ huynh cần cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi tiêm, tránh trường hợp không cho trẻ ăn sáng, bị hạ đường huyết và gặp sự cố không mong muốn. Trẻ cần mặc áo ngắn tay, phụ huynh mang theo giấy tờ chứng minh nhân thân với trẻ. Việc tiêm vắc xin Covid-19 chỉ thực hiện khi có sự đồng thuận của phụ huynh.

Ngoài Trung tâm cấp cứu 115, các Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng thành phố sẵn sàng đội ngũ để cấp cứu liên viện khi có sự cố sau tiêm.

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, chiến dịch tiêm chủng thực hiện cho 898.537 trẻ từ 5-11 tuổi. Trong đó, 885.730 trẻ đang đi học, 12.807 trẻ đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ và trẻ chưa đi học. Ngày 16/4 triển khai tiêm đầu tiên, sau đó họp rút kinh nghiệm. Ngày 18/4 sẽ tiêm đồng loạt trên toàn TP.

TP khẳng định, việc tiêm vắc xin dựa trên cơ sở đồng thuận của phụ huynh (trên 78% phụ huynh được khảo sát đồng thuận). Nguyên tắc là đảm bảo an toàn cao nhất cho trẻ. Trẻ được theo dõi tại chỗ ít nhất 30 phút sau tiêm, phụ huynh theo dõi trẻ tại nhà 7 ngày sau tiêm.

Học sinh tiêm vắc xin Covid-19 hay không cũng không có bất kỳ sự phân biệt nào, vẫn đi học trực tiếp, được tạo mọi điều kiện học tập, sinh hoạt, vui chơi.

Linh Giao