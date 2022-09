TP.HCM thi tuyển chức danh quản lý thay cho bổ nhiệm

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan vừa ký quyết định ban hành đề án về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.HCM.

Theo UBND TP, việc tuyển chọn công chức, viên chức nói chung, nhất là tuyền chọn công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là khâu đặc biệt quan trọng trong quá trình quản lý công chức, viên chức, mang tính quyết định đối với sự phát triển của nền hành chính nhà nước và của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc tổ chức thi tuyển chức danh quản lý thay vì bổ nhiệm, TP.HCM hy vọng chọn được người tài vào bộ máy quản lý

Trong những năm qua, việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý còn bộc lộ một số hạn chế, thiếu tính cạnh tranh; chưa có sự đột phá trong việc lựa chọn cán bộ trẻ để đề bạt, chưa trọng dụng được hết những người có tài năng, phẩm chất đạo đức tốt.

Một số cơ quan, đơn vị còn có tư tưởng về bệnh “kinh nghiệm’, tư tưởng “có lên mà không có xuống” nên một số cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi được bổ nhiệm còn hạn chế về năng lực, thiếu ý chí phấn đấu, rèn luyện về chuyên môn và phẩm chất đạo đức.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, thành phố sẽ thi tuyển lãnh đạo, quản lý từ năm nay thay vì đề bạt, bổ nhiệm nhằm tạo sự cạnh tranh, tăng nhân sự trẻ, chọn người tài đức vào bộ máy quản lý.

Đồng thời, việc tổ chức tuyển chọn lãnh đạo, quản lý thông qua thi tuyển còn hạn chế và loại trừ tình trạng cục bộ trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

Năm 2022, thành phố thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; năm 2023 thi tuyển thêm chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương.

Riêng trong năm nay, thành phố cần tuyển 13 vị trí tại 6 đơn vị, thi tuyển vào tháng 11/2022.

Không thi tuyển vượt quá hai cấp

Cụ thể, Ban An toàn giao thông sẽ thi tuyển Phó chánh văn phòng. Sở Giáo dục và Đào tạo cần Phó hiệu trưởng trường THPT An Nhơn Tây, trường THPT Quang Trung, trường THPT An Nghĩa.

Sở Y tế thi tuyển vị trí Giám đốc Bệnh viện Mắt; Sở Công Thương thi tuyển Phó phòng Tổ chức, cán bộ; Phó phòng Quản lý năng lượng; Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp TP; Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo Cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ.

Viện Nghiên cứu phát triển thi tuyển Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo Kinh tế - Xã hội TP.HCM. UBND huyện Hóc Môn cần Phó phòng Quản lý đô thị, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường.

Riêng TP Thủ Đức cần thi tuyển số lượng tuyển dụng gồm 46 vị trí, cụ thể: Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường 9 vị trí; Tài chính - Kế toán 8 vị trí; Tư pháp - Hộ tịch: 6 vị trí; - Văn hóa - Xã hội 11 vị trí; Văn phòng - Thống kê 12 vị trí.

Cán bộ, công chức TP.HCM luôn làm việc trong tình trạng quá tải

Người được đăng ký tham gia dự tuyển gồm cán bộ, công chức, viên chức tại TP.HCM, không giới hạn đơn vị, nằm trong nguồn quy hoạch của chức danh cần thi tuyển hoặc tương đương. Trường hợp đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được dự thi chức vụ cao hơn không quá hai cấp.

Ngoài ra, cán bộ, công chức không nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn nhưng được lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền đề cử cũng có thể thi tuyển.

Theo cơ cấu, TP.HCM có 268 vị trí lãnh đạo, quản lý cấp sở, huyện và tương đương, hiện còn thiếu 34 vị trí (5 cấp trưởng, 29 cấp phó). Về lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương, hiện được cơ cấu 3.543 vị trí, còn khuyết 484 người gồm 96 cấp trưởng và 388 cấp phó.

Đây là lần đầu tiên TP.HCM tổ chức thi tuyển vị trí quản lý. Đến nay có 12 bộ ngành và 22 tỉnh thành thi tuyển vị trí quản lý, lãnh đạo theo yêu cầu của Trung ương.