Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, chủ doanh nghiệp karaoke Apec kiêm Chủ tịch Hiệp hội Karaoke Nghệ An, kiến nghị, các cơ quan chức năng hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở theo lộ trình khắc phục mà không bị tạm đình chỉ, có thể phân thành 2 nhóm. Một là, các cơ sở đã được thẩm duyệt PCCC và được cấp phép có đầy đủ giấy tờ, điều kiện, thiết bị, cứu hộ cứu nạn, cơ sở hạ tầng lối thoát hiểm... đạt chuẩn về PCCC thì được vừa hoạt động, với cam kết đảm bảo an toàn về PCCC, nếu xảy ra sự cố sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Hai là, những cơ sở thiếu trang thiết bị, không đủ điều kiện về sự an toàn về hệ thống điện, hệ thống báo cháy tự động, không đủ lối thoát nạn, xa trụ nước công cộng... không đáp ứng yêu cầu A.4.2 QCVN 06:2022/Bộ Xây dựng thì tạm dừng để khắc phục.