Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi UBND TP báo cáo tình hình thực hiện các dự án khép kín đường Vành đai 2.

Quy hoạch phát triển giao thông TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 được Thủ tướng duyệt từ năm 2013, đường Vành đai 2 TP.HCM có tổng chiều dài 64km với quy mô từ 6-10 làn xe. Đến nay, TP đã đầu tư xây dựng, đưa vào khai thác khoảng 50km. Bao gồm các đoạn tuyến: Quốc lộ 1 từ Gò Dưa đến An Sương dài 13,5km; đoạn tuyến Quốc lộ 1 từ An Sương đến An Lạc dài 13,5km; đoạn tuyến theo đường Nguyễn Văn Linh dài 12,4km và đoạn tuyến nút giao Khu A đến cầu Phú Hữu trên đường Võ Chí Công dài 11km.

Hiện nay, 14km còn lại đang được TP.HCM nghiên cứu triển khai thực hiện đầu tư và chia làm 4 đoạn. Trong đó, chỉ đoạn 3 dài 2,7km từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa (TP Thủ Đức) triển khai từ năm 2017 theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), tổng vốn hơn 2.700 tỷ đồng.

Tuy nhiên, dự án này cũng đang bị vướng trong khâu giải phóng mặt bằng và chưa hoàn tất thủ tục điều chỉnh dự án nên phải dừng thi công từ tháng 3/2020 khi mới đạt 44% khối lượng. Dự kiến đoạn này sẽ giải phóng mặt bằng năm 2024 và hoàn thành thi công năm 2025.

Đoạn 3 của dự án khép kín Vành đai 2 TP.HCM đài 2,7km. Đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa bị hoang hóa nhiều năm do vướng giải phóng mặt bằng và chưa hoàn tất thủ tục điều chỉnh dự án. Ảnh: Hoàng Giám

3 đoạn còn lại với tổng chiều dài 11,3km, hiện nay, TP.HCM đang trong quá trình chuẩn bị các thủ tục để triển khai.

Với đoạn 1 dài 3,5 km, từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp. Sở GTVT TP đã cập nhật, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án với tổng mức đầu tư khoảng 9.328 tỷ đồng (trong đó chi phí giải phóng mặt bằng theo lộ giới quy hoạch 67m khoảng 6.675 tỷ đồng).

Hội đồng thẩm định TP.HCM đã thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, dự kiến trình HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư dự án trong kỳ họp tháng 9 này. Dự án khởi công quý II/2025, thi công, hoàn thành trong quý IV/2026.

Đoạn 2 dài 2,8 km, từ xa lộ Hà Nội đến đường Phạm Văn Đồng. Đoạn này cũng được Sở GTVT TP hoàn tất hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi với tổng vốn 4.543 tỷ đồng (chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 1.956 tỷ đồng).

Để đầu tư đoạn này, Sở GTVT TP kiến nghị UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính rà soát, cân đối nguồn vốn ngân sách thành phố (bao gồm nguồn vốn đầu tư công trung hạn tăng thêm); từ đó tham mưu, đề xuất UBND TP xem xét bố trí kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đề đầu tư thực hiện dự án. Trong trường hợp chưa cân đối được nguồn vốn ngân sách, kiến nghị UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án theo phương thức đầu tư khác ngoài vốn ngân sách thành phố (bao gồm nghiên cứu các phương thức đầu tư BT trả chậm bằng ngân sách).

Trên cơ sở đó, Sở GTVT sẽ báo cáo UBND trình HĐND TP xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án (dự kiến trong quý IV/2023) để triển khai thực hiện hoàn thành dự án trong giai đoạn từ nay đến năm 2027.

Đoạn 4 dài 5,3 km từ Quốc lộ 1 đến đường Nguyễn Văn Linh, tổng mức đầu tư khoảng 16.417 tỷ đồng (trong đó chi phí giải phóng mặt bằng theo lộ giới quy hoạch 60m khoảng 13.190 tỷ đồng. Do khó khăn về vốn ngân sách trung hạn giai đoạn 2021-2025 nên Sở GTVT TP đề xuất phân kỳ đầu tư đoạn 4 theo 2 giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn 1 (2023-2027) sẽ làm đoạn từ Võ Văn Kiệt đến đường Nguyễn Văn Linh với chiều dài 3,4km, tổng mức đầu tư khoảng 8.972 tỷ đồng.

Sở GTVT TP.HCM đề xuất UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND TP bố trí kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện đoạn này. Trong trường hợp chưa cân đối được nguồn vốn ngân sách, Sở GTVT kiến nghị UBND TP chấp thuận thực hiện đầu tư đoạn 4 (giai đoạn 1) theo phương thức đầu tư khác ngoài vốn ngân sách thành phố (bao gồm nghiên cứu các phương thức đầu tư BT trả chậm bằng ngân sách).

Giai đoạn 2 (2026 – 2030) làm đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Văn Kiệt dài 1,9km, tổng mức đầu tư khoảng 7.445 tỷ đồng.