Tin từ Sở GTVT TP.HCM, từ ngày 5/10, cơ quan này sẽ triển khai kế hoạch kiểm tra việc chấp hành quy định và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với Công ty TNHH Thành Bưởi (quận 5) và sẽ mở rộng kiểm tra một số đơn vị kinh doanh vận tải đóng trên địa bàn.

Trước đó, ngày 12/9, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Trần Quang Lâm từng ký quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải ô tô đối với đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn TP.HCM.

Theo Quyết định, trong thời gian từ 15/10-15/11, Đoàn kiểm tra của Sở GTVT TP.HCM sẽ kiểm tra việc chấp hành quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải ô tô đối với 3 đơn vị kinh doanh vận tải trên thành phố, gồm: Công ty TNHH Thành Bưởi (quận 5); Hợp tác xã dịch vụ vận tải Thiên Ý (quận Gò Vấp); Hợp tác xã dịch vụ du lịch thương mại vận tải Hoàn Hảo (quận 1).

Sau khi kiểm tra, đoàn sẽ báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định (nếu có).

Đồng thời, đoàn kiểm tra cũng sẽ đề xuất xử lý vi phạm như thu hồi giấy phép kinh doanh, phù hiệu.

Xe khách Thành Bưởi vừa gây ra vụ tai nạn khiến 5 người chết trên quốc lộ 20, thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai.

Một ngày sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 30/9, trên quốc lộ 20 (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) khiến 5 người tử vong, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản yêu cầu Sở GTVT TP.HCM kiểm tra toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với Công ty TNHH Thành Bưởi.

Theo đó, Cục yêu cầu kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải. Trong đó, tập trung kiểm tra quy trình bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô của đơn vị và xử lý vi phạm theo quy định.

Như VietNamNet thông tin, khoảng 2h25 ngày 30/9, tài xế Hoàng Văn Tính (37 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế) lái xe giường nằm hãng Thành Bưởi gây ra vụ tai nạn làm 5 người tử vong, 4 người bị thương.

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng này, Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) vừa quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ tài xế của nhà xe Thành Bưởi để tiếp tục điều tra về hành vi "Vi phạm phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Tại cơ quan công an, tài xế Tính khai nhận thời điểm gây ra tai nạn đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái 3 tháng về hành vi điều khiển ô tô khách chạy quá tốc độ.