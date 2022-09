Trả lại 50 triệu cho 2 vợ chồng du khách đến từ Thái Lan

Ngày 8/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột vừa nhanh chóng xác minh và tổ chức trao trả lại hơn 50 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng cho 2 vợ chồng du khách đến từ Thái Lan.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30’ ngày 7/9, ông Nguyễn Hữu Hùng (55 tuổi, trú tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) cùng vợ đi đến siêu thị Coopmart ở phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột để mua sắm.

Ông Hùng mang chiếc ví nhặt được đến cơ quan công an tìm người đánh rơi

Sau khi ra khu vực để ô tô để đi về thì vợ chồng ông Hùng nhặt được một chiếc ví, bên trong có rất nhiều tờ tiền nước ngoài và Việt Nam cùng một số giấy tờ tuỳ thân của một người đàn ông mang quốc tịch Thái Lan.

Ngay sau đó, vợ chồng ông Hùng đã mang chiếc ví trên đến phòng Trực ban của Công an tỉnh Đắk Lắk trình báo, giao nộp với mong muốn sớm tìm người đánh rơi để trả lại.

Ông Hùng cho hay, thấy số tiền lớn và các giấy tờ thể hiện là người nước ngoài đến Việt Nam du lịch, ông lo, những người này sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi muốn về nước. Chính vì thế, ông đã mang đến Công an để giúp tìm người đánh rơi trả lại.

Qua kiểm tra, Công an xác định có 88 tờ tiền nước ngoài và Việt Nam với nhiều mệnh giá khác nhau, tương đương hơn 50 triệu đồng tiền Việt Nam.

Chỉ sau gần 2 tiếng đồng hồ tích cực xác minh, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an TP Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng xác định người đánh rơi là một cặp vợ chồng người Thái Lan đến Việt Nam du lịch. Hiện 2 người này đang lưu trú tại một khách sạn ở TP Buôn Ma Thuột.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã mời đến trụ sở đơn vị để bàn giao lại tài sản. Được nhận lại toàn bộ tài sản bị đánh rơi, vợ chồng người Thái Lan đã không dấu được cảm xúc vui mừng và hạnh phúc.

Công an trao trả lại tài sản cho cặp vợ chồng người Thái Lan

Theo cặp vợ chồng du khách người Thái Lan, họ đến Đắk Lắk du lịch vào sáng ngày 6/9. Trong lúc 2 người vào siêu thị Coopmart để tham quan và mua sắm thì không may đánh rơi chiếc ví trên...

Sau khi mất tiền và giấy tờ, họ rất lo lắng, nghĩ rằng sẽ không bao giờ lấy lại được. Chính vì vậy, khi biết có người nhặt được và mang đến công an nhờ trả lại, vợ chồng ông rất vui mừng, cám ơn người dân Việt Nam, rất biết ơn Công an Đắk Lắk nói riêng và Công an Việt Nam nói chung đã giúp họ tìm lại được tài sản.