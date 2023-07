Ciela Skybar and Dining nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, sở hữu tầm nhìn toàn cảnh ra biển Mỹ Khê, Đà Nẵng

Ciela Skybar and Dining toạ lạc trên tầng 26 của khách sạn, với tầm nhìn toàn cảnh bao quát bờ biển trải dài và thành phố sôi động. Trong tiếng Tây Ban Nha, Ciela có nghĩa là “bầu trời” hay “thiên đường”, thể hiện vẻ đẹp bao la, kỳ thú của bầu trời và tự nhiên.

Ban ngày, Ciela Skybar and Dining là quầy bar phong cách bên hồ bơi, phục vụ các loại đồ uống hấp dẫn và đồ ăn nhẹ đa dạng như: salad, bánh sandwich tươi ngon, bánh taco, pizza hay hamburger hảo hạng…; khi hoàng hôn buông xuống, Ciela trở thành nhà hàng Nam Mỹ thời thượng phục vụ thực khách bữa tối sang trọng. Đây là nơi du khách có thể vừa ngâm mình thư giãn trong hồ bơi vô cực, vừa ngắm nhìn bãi biển Mỹ Khê thơ mộng và thành phố lấp lánh ánh đèn, nhâm nhi những ly cocktail sáng tạo được pha chế thủ công.

Lấy cảm hứng từ “phong cách voco”, với các nguyên liệu độc đáo, Ciela Skybar and Dining đã tạo nên những loại cocktail quyến rũ.

Đại diện voco Ma Belle Danang, an IHG Hotel cho biết, vào tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, không gian Ciela càng trở nên sôi động hơn với những màn biểu diễn của các DJ nổi tiếng. Khung giờ vàng “Happy hour” hằng ngày từ 17h30 đến 18h30, mang đến cho thực khách ưu đãi hấp dẫn “mua một tặng một” đối với một số loại bia, rượu vang, cocktail và mocktail - điểm nhấn mà du khách không nên bỏ lỡ.

Du khách có thể trải nghiệm nền ẩm thực mới lạ, bao gồm cocktail sáng tạo và ẩm thực lấy cảm hứng từ Nam Mỹ

Cùng với phong cách Nam Mỹ độc đáo, ẩm thực Nikkei - sự kết hợp thú vị giữa món ăn Nhật Bản và Peru cũng là một trong những điểm ấn tượng chinh phục thực khách tại Ciela Skybar and Dining. Các món ăn đặc trưng tại đây bao gồm: Mr Lima (gỏi cá, leche de tigre/sữa hổ Peru, ớt, khoai lang và ngô) và Octopus (bạch tuộc hun khói nướng, potato fondant - món ăn phụ làm từ khoai tây kiểu Pháp, xúc xích chorizo, sốt romesco và nước sốt chimichurri đỏ).

Ngoài ra, Ciela Skybar and Dining còn sở hữu khu vực dùng bữa riêng trên tầng 27, là địa điểm lý tưởng để tổ chức các sự kiện, hội họp, với không gian linh hoạt phù hợp với từng quy mô sự kiện, từ bữa tối đặc biệt, tiệc cocktail trẻ trung cho tới những buổi giao lưu sôi nổi.

Ông Daniel Solombrino - Tổng Giám đốc của voco Ma Belle Danang, an IHG Hotel chia sẻ: “Không chỉ là một nhà hàng ẩm thực, Ciela còn là không gian trải nghiệm thể hiện tinh thần sôi nổi, lạc quan và đầy cảm hứng. Tại đây, chúng tôi tạo nên một bầu không khí sống động và thân thiện, nơi những vị khách có thể đón chào các dịp đặc biệt và ghi dấu những kỉ niệm khó quên. Từ bữa ăn nhẹ được phục vụ vào ban ngày đến đồ uống lúc hoàng hôn mang chủ đề độc đáo lấy cảm hứng từ vùng đất Latinh cùng tầm nhìn ngoạn mục, tất cả đã tạo nên một “phong cách voco” đầy thú vị”.

Ciela Skybar and Dining còn là địa điểm lý tưởng tổ chức các sự kiện với tầm nhìn quyến rũ

Các thành viên IHG One Rewards sẽ được nhận ưu đãi 20% và 100 điểm thưởng cho mỗi 10 USD (tương đương 236.000 đồng) chi tiêu với IHG One Rewards Dining Privileges, khi dùng bữa tại Ciela Skybar and Dining.

Thông tin về voco Ma Belle Danang, an IHG Hotel: Facebook: https://www.facebook.com/vocodanang Instagram https://www.instagram.com/vocomabelledn/

Đình Sơn