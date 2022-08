Trải nghiệm máy kéo John Deere dễ dàng tại showroom 5S

Khai trương cơ sở 3 Đại lý An Mỹ Phát

John Deere là thương hiệu máy nông nghiệp của Mỹ, do công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hoà là nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam. Sở hữu hệ thống đại lý đạt chuẩn 5S: Sale (Bán hàng) - Spare Part (Phụ tùng) - Service (Dịch vụ) - Safety (An toàn) - Social (Xã hội), An Mỹ Phát là đại lý đầu tiên phân phối sản phẩm máy kéo John Deere trên địa bàn các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hà Nam. Tại đây cung cấp đầy đủ dịch vụ sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm sử dụng cho khách hàng.

Theo An Mỹ Phát, việc đặt hệ thống showroom trên các trục đường quốc lộ giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận, tìm kiếm các sản phẩm, dịch vụ; đồng thời thuận tiện hơn khi thực hiện quá trình sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành.

Tại hệ thống showroom của An Mỹ Phát, tất cả xưởng dịch vụ đều được trang bị đầy đủ máy móc, nông cụ, phụ tùng chính hãng, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, công ty sở hữu đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, có tay nghề kỹ thuật cao, nhiệt tình và tận tâm trong công việc, đảm bảo mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng trong quá trình sử dụng.

Đặc biệt, với những khách hàng mua và sử dụng máy kéo John Deere của An Mỹ Phát, nếu gặp sự cố trong quá trình sử dụng, công ty sẽ ngay lập tức cho mượn máy thay thế trong thời gian sửa chữa nhằm đảm bảo chất lượng công việc của khách hàng. Dịch vụ được miễn phí hoàn toàn trong thời gian bảo hành, hết thời gian bảo hành khách hàng sẽ chịu toàn bộ chi phí vận chuyển máy.

Song song với việc chăm sóc và phát triển khách hàng sau bán, An Mỹ Phát đã đưa ra chương trình “Hợp tác phát triển cùng John Deere”. Đây là chương trình dành cho tất cả khách hàng trong lĩnh vực nông nghiệp, nhằm giúp nông dân dù canh tác diện tích nhỏ hay lớn đều có thể sử dụng sản phẩm mang thương hiệu John Deere ngay cả khi chưa đủ tài chính mua máy.

Đại diện công ty An Mỹ Phát chia sẻ, đây cũng là chương trình giúp khách hàng có thêm trải nghiệm và đánh giá trước khi ra quyết định mua cho mình dòng máy phù hợp. Chỉ với 60 - 100 triệu đồng tiền đặt cọc, khách hàng đã có thể trực tiếp lái những chiếc máy kéo John Deere mới nhất cùng đầy đủ bộ nông cụ chính hãng phù hợp với nhu cầu sử dụng như cày chảo, dàn bừa, bánh lồng, dàn phay… Số tiền đặt cọc sẽ được hoàn lại 100% ngay sau 1 năm nếu khách hàng không còn nhu cầu hợp tác phát triển cùng John Deere; hoặc sẽ được khấu trừ trực tiếp vào hoá đơn nếu khách hàng mua máy nông nghiệp tại An Mỹ Phát.

Tham gia chương trình, khách hàng sẽ không phải chịu bất kỳ chi phí bảo dưỡng và khấu hao máy. Khi gặp sự cố máy trong quá trình làm việc, khách hàng được đổi máy khác thay thế sử dụng để không làm ảnh hưởng tới hiệu suất công việc. Chương trình được áp dụng trên toàn miền Bắc.

