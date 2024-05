Trạm cứu hộ trái tim tập 28 lên sóng tối thứ hai, ngày 13/5, Nam (Tuấn Việt) bắt buộc phải đi xem mặt bạn gái mới theo yêu cầu của mẹ. Khi được hỏi mẫu bạn gái thế nào, Nam đáp: "Anh hơi lộn xộn, lúc thích thế này lúc thế khác. Thường con gái sẽ đá anh sớm".

Đúng lúc này Mỹ Đình tới và trách móc tại sao Nam lại nói mình nhàm chán và có người yêu rồi mà vẫn đi gặp cô gái khác. Mỹ Đình lu loa: "Bao nhiêu năm anh với tôi mặn nồng mà giờ bắt cá hai tay, hai chân đạp hai thuyền. Đồ khốn nạn!".

Trong khi đó, bà Hạ Lan (NSND Thu Hà) tò mò muốn biết Hà (Hồng Diễm) thân mật với người đàn ông nào khiến mẹ Nghĩa hiểu lầm. Hà nói đó là một người bạn làm bác sĩ và chính Nghĩa (Quang Sự) cũng hiểu lầm đó là bố đứa trẻ trong bụng vợ cũ nên cô nhờ Vũ (Trương Thanh Long) đóng kịch cùng luôn. "Một người đàn ông sẵn lòng đóng kịch là bố của đứa trẻ, anh ta có ý gì với chị?", bà Hạ Lan hỏi Hà.

Ở diễn biến khác, khi biết An Nhiên (Lương Thu Trang) có thai, Nghĩa trách người tình sao không nói gì với mình. An Nhiên nói: "Em bé đến đột ngột quá nên em muốn suy nghĩ thêm. Em không định giấu anh, cũng nghĩ về nhà sẽ nói chuyện. Chỉ có điều em hơi bối rối nên cũng có những bất an nhất định". Nghĩa an ủi người tình và quyết định cầu hôn An Nhiên.

Hà sẽ trả lời mẹ mình thế nào về Vũ? An Nhiên có chấp nhận lời đề nghị của Nghĩa? Diễn biến chi tiết Trạm cứu hộ trái tim tập 28 lên sóng VTV3 vào 21h40 tối 13/5.

