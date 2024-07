Trong Trạm cứu hộ trái tim tập 50 lên sóng tối nay, 2/7, An Nhiên (Lương Thu Trang) đến tìm Việt (Trí Đức) để làm rõ mọi chuyện liên quan đến con trai. An Nhiên nói: "Bây giờ tôi bị đuổi ra đường, phải nuôi con một mình. Anh định thế nào? Có một phần trách nhiệm không?". Tuy nhiên, Việt ngay lập tức gạt đi vì cho rằng nếu vợ mà biết chuyện mình có con riêng bên ngoài sẽ lớn chuyện. Vừa dứt lời, Việt bị An Nhiên cho một cái tát trời giáng.

Việt vẫn tiếp tục dặn An Nhiên không được lộ chuyện Gôn là con hắn và khuyên cô đừng đấu với Nghĩa lẫn vợ mình vì "không có cửa". "Bọn nó đã cao tay, bây giờ lại còn bắt tay với nhau nữa làm sao mình địch nổi. Là do thằng chồng em đã biết chuyện này ngay từ đầu và nó đã chỉ dẫn vợ anh làm toang chuyện này lên", Việt nói.

Trong khi đó, theo đề nghị của bà Xinh (NSND Mỹ Uyên), Hà (Hồng Diễm) đưa con gái về nhà bố Nghĩa để thắp hương vào ngày giỗ. Nghĩa và Vũ (Trương Thanh Long) rất lo lắng khi không thấy Kitty ở sảnh chung cư trong khi không thể gọi điện được cho Hà (Hồng Diễm). Nghĩa nói với Vũ rằng Nhiên đang đi tìm mẹ con Hà (Hồng Diễm) trong trạng thái mất kiểm soát nên rất lo lắng. Hóa ra An Nhiên đã đi theo Kitty và Gôn ra công viên và có ý định làm điều xấu với con của Nghĩa.

Ở diễn biến khác, ông Trường (NSƯT Phạm Cường) đến nhà Nghĩa (Quang Sự) vào ngày giỗ bố con rể cũ, cùng Nghĩa ra chùa thắp hương. Ông giải thích mọi chuyện trong quá khứ chỉ là hiểu lầm. "Hôm nay đứng ở nơi cửa Phật, đối diện với lương tâm của mình, đối diện với con trai của bạn mình, tôi thừa nhận mình cũng có lỗi với bố của cậu.

Ở trong tù, tôi đã hiểu vì sao mà cậu có thể oán hận tôi đến như vậy. Có phải là vì khi bố cậu van xin tôi, cậu đã có mặt ở đó, chứng kiến tất cả và lúc đó cậu cho rằng tôi thấy chết mà không cứu?", ông Trường nói. Nghĩa thừa nhận đúng là mình đã chứng kiến tất cả.

Nghĩa hóa giải mọi hiểu lầm với ông Trường? An Nhiên có dừng tay? Diễn biến chi tiết Trạm cứu hộ trái tim tập 50 lên sóng VTV3 vào 21h40 tối nay.

