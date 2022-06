Trăm người dân tràn xuống kênh, đập 'giải nhiệt' ngày Nghệ An nắng nóng 40 độ

Những ngày vừa qua, thời tiết tại Nghệ An ghi nhận nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 37 - 40 độ C, riêng tại huyện Tương Dương có nơi ghi nhận trên 40 độ C.

Để xua tan thời tiết oi bức, nhiều người tìm đến kênh, đập thủy lợi “giải nhiệt”.

Khi mặt trời dần khuất núi cũng là lúc có đông người dân đến tắm mát tại đập Cửa Ông (huyện Nam Đàn). Ngay sát chân đập là vùng nước tương đối nông, địa điểm ưa thích để người dân thỏa sức bơi lội.

Đập Cửa Ông đón hàng trăm người dân đến tắm vào mỗi buổi chiều...

... Thanh thiếu niên đến tắm rất thích chọn vị trí cao để nhảy xuống - Ảnh: Hoà Bình

Còn tại quê lúa Yên Thành, người lớn, trẻ nhỏ nô nức đi tắm kênh thủy lợi. Phần lớn các em nhỏ khi đi tắm đều được trang bị áo phao và có bố, mẹ hay người thân đi cùng.

Tại đây, phụ huynh sẽ chọn khu vực nước cạn hơn để hướng dẫn các em tập bơi. Một số phụ huynh khác đứng 2 bên kênh để tiện quan sát con em.

Anh Trần Văn Công (trú xã Liên Thành, Yên Thành) chia sẻ: "Dịp này nghỉ hè nên tôi đưa các cháu ra đây vừa tắm mát, vừa rèn luyện bản thân".

Bí thư huyện đoàn Yên Thành Phạm Thị Huyền cũng chia sẻ, để phòng chống tai nạn đuối nước, đặc biệt là trẻ nhỏ, học sinh, huyện đoàn đã có văn bản gửi về các trường học, xã tổ chức tuyên truyền công tác này.

“Các đoàn viên cắm biển cảnh báo phòng đuối nước dọc con sông Đào và các hồ đập. Chúng tôi cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh không để các em nhỏ tự ý đi tắm kênh, hồ mà không có người lớn đi cùng. Đồng thời cần trang bị một số kỹ năng về phòng, chống tai nạn đuối nước”, chị Huyền nói.

Một số hình ảnh người dân đến các hồ, kênh thủy lợi tắm mát:

Rất đông người dân vào buổi chiều xuống đập nước tắm mát trước cái nóng gay gắt - Ảnh: Hoà Bình

Tại các kênh thủy lợi, các phụ huynh thường chọn vị trí nông, nước chảy nhẹ, vừa tắm vừa dạy con em tập bơi - Ảnh: Hoà Bình

Cần đề phòng tai nạn thương tích khi tiếp nước - Ảnh: Hoà Bình

