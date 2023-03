Trần Mạnh Tuấn ngẫu hứng chơi saxophone

Chia sẻ với VietNamNet, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn cho biết sau bạo bệnh, anh hồi phục tích cực. Nghệ sĩ trong nửa năm qua đều đặn tập vật lý trị liệu, uống thuốc và sinh hoạt đều độ. Mỗi sáng, anh dậy sớm tập thể dục, sau đó về nhà tập kèn.

Trần Mạnh Tuấn giữ thói quen tập thổi saxophone. Anh mong sớm được trở lại sân khấu.

Trần Mạnh Tuấn cho rằng bên cạnh y học, âm nhạc là liều thuốc thần kỳ giúp anh vượt “cửa tử”. “Tôi tập thổi kèn như một hình thức phục hồi chức năng hậu phẫu. Dù sức khỏe, làn hơi không tốt như trước nhưng tình yêu nghệ thuật trong tôi vẫn nguyên vẹn”, anh nói.

Trần Mạnh Tuấn gọi cơn bạo bệnh vừa qua như một biến cố lớn trong đời. Anh trải qua 3 lần phẫu thuật não, cảm nhận sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc. Nghệ sĩ biết ơn cuộc đời đã cho mình cơ hội sống lần 2. Anh tri ân các y bác sĩ, bạn bè, đồng nghiệp, người thân, đặc biệt là bà xã đã luôn ở bên anh trong thời khắc hiểm nghèo.

Trả lời câu hỏi: Anh có mong chờ một sự trở lại trên sân khấu?, nam nghệ sĩ cho biết đó là điều mình khát khao mỗi ngày. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của anh khó nói trước được điều gì.

Sau biến cố, Trần Mạnh Tuấn càng trân trọng thời gian bên gia đình, cũng để bù đắp cho những tháng ngày trước đó thường xuyên vắng nhà vì lưu diễn.

“Khoảng thời gian này với tôi thực sự hạnh phúc. Sau khi hoàn thành bổn phận nghệ sĩ, tôi muốn dành trọn mọi điều còn lại cho vị trí người chồng, người cha. Điều hài lòng nhất trong cuộc sống của tôi đến giờ vẫn là gia đình”, anh nói.

Trần Mạnh Tuấn bên bức tranh do người bạn họa sĩ vẽ tặng, ghi lại khoảnh khắc anh biểu diễn ở bệnh viện dã chiến trong mùa dịch Covid-19.

Dù sự nghiệp có phần dang dở, nghệ sĩ vui vì chứng kiến một thế hệ học trò, đàn em do mình đào tạo ghi được những dấu ấn bước đầu. Trong đó, con gái An Trần cũng là một trong những tài năng trẻ của bộ môn saxophone. Trần Mạnh Tuấn từng tự hào nói con gái út là "dự án lớn nhất đời mình". Cô du học được 4 năm, giành học bổng toàn phần của Berklee College of Music - trường nhạc hàng đầu tại Mỹ.

“Tôi vẫn mong trở lại trên những sân khấu quen thuộc để gặp gỡ đồng nghiệp, khán giả ở mức độ cho phép. Mấy chục năm qua, tôi đã nỗ lực rất nhiều nên giờ phút này không cần phải làm điều gì to tát cả. Tre già măng mọc, tôi tin các bạn trẻ sẽ tiếp nối hành trình của mình”, anh nói.

Khoảnh khắc đẹp của Trần Mạnh Tuấn bên gia đình.

Trần Mạnh Tuấn sinh năm 1970, là nghệ sĩ saxophone hàng đầu của Việt Nam. Năm 2002, anh rời Hà Nội, chuyển vào TP.HCM sinh sống và bắt đầu giảng dạy tại Nhạc viện TP.HCM. Nam nghệ sĩ còn được mọi người biết đến như một nhạc sĩ, hoà âm phối khí và là nhà sản xuất âm nhạc.

Tổng số bản đĩa bán ra trong sự nghiệp của Trần Mạnh Tuấn lên đến hơn 700 nghìn bản, trong đó những album nổi tiếng như Về quê đạt con số gần 300 nghìn bản, Hạ trắng 200 nghìn bản. Anh còn được tổ chức kỷ lục Guinness Việt Nam trao tặng danh hiệu là "Người sưu tập kèn cổ nhiều nhất Việt Nam" với số lượng gần trăm cây kèn.

Clip: Lương Duy Tiến