Màn trình diễn thuyết phục của Trần Ngọc Yến.

Vòng chung kết trình diễn và trao giải cuộc thi Tài năng nhí Việt Nam 2024 vừa diễn ra tại Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam VOV, Hà Nội. Từ 500 thí sinh, Tài năng nhí Việt Nam 2024 đã tìm ra 18 thí sinh xuất sắc nhất trong các lĩnh vực nghệ thuật, khoa học, dẫn chương trình, hội họa, thuyết trình tiếng Anh, tư duy toán học, siêu trí nhớ…

Bộc lộ tài năng xuất sắc ngay từ vòng sơ loại, Trần Ngọc Yến đến từ Lạng Sơn đã đoạt ngôi vị Quán quân. Thí sinh này chinh phục phục hội đồng giám khảo với số điểm tuyệt đối nhờ ưu điểm về hình thể, gương mặt khả ái bắt sân khấu, kết hợp vũ đạo sôi động.

Cô bé nhận danh hiệu cao nhất cuộc thi.

Trong khi đó, với phần thi tài năng ca hát bằng tiếng Anh, ca khúc You and me đã giúp Phạm Quỳnh Phương Minh giành ngôi Á quân 1. Cặp đôi An Vy - Diệp Chi với phần thi tài năng nhảy múa ngộ nghĩnh, đáng yêu nhưng không kém phần khéo léo và tài tình cũng nhận giải thưởng này.

Tiết mục đẹp mắt của Vương Thanh Mai.

Ba giải Á quân 2 thuộc về: Nguyễn Thiện Phú với phần thi tài năng nhảy múa trên nền nhạc hào hùng. Vương Thanh Mai với màn hóa thân thành chú chim khổng tước kiêu sa, mượn vẻ đẹp tự nhiên của chim khổng tước để thể hiện nét đẹp hài hoà giữa tài và sắc vẹn toàn - công dung ngôn hạnh của người phụ nữ Việt Nam, qua đó thể hiện ước mơ tất cả các trẻ em đều được bảo vệ và những người phụ nữ luôn xinh đẹp và có quyền uy trong xã hội hiện nay. Nguyễn Lê Anh Thư với phần thi tài năng ca hát qua phần thể hiện ca khúc Nhà em ở lưng đồi.

Các giải phụ gồm:

Bé nhảy đẹp nhất: Hoàng Minh Anh

Bé hát hay nhất: Lê Kim Chi

Bé trình diễn thời trang đẹp nhất: Lưu Vũ Đức Anh

Bé tài năng: Võ Khánh Hưng (tài năng chơi trống)

Bé múa đẹp nhất: Nguyễn Ngọc Ngân Khánh

Nguyễn Ngọc Ngân Khánh

Thí sinh triển vọng: Hoàng Ngọc Giáng, Nguyễn Minh Khang, Lường Thị Cát Phương, Hoàng Ngọc Trâm, Hoàng Minh Tuệ, Hoàng Gia Linh, Hoàng Minh Nhật An.

Tài năng nhí Việt Nam mùa 3 dự kiến trở lại vào tháng 8/2024.

Đỗ Lê

Ảnh: BTC