Clip Hieuthuhai nhận giải thưởng Quán quân ''Anh trai say hi'':

Nhận tổng lượt bình chọn áp đảo 1.610.492, Hieuthuhai chính thức giành ngôi vị Quán quân Anh trai say hi với giải thưởng 200 triệu đồng và một xe hơi điện trị giá 240 triệu đồng.

Hieuthuhai giành ngôi vị Quán quân Anh trai say hi. Ảnh: BTC

Với 875.079 lượt bình chọn, Rhyder được xướng tên cho danh hiệu á quân, nhận số tiền 150 triệu đồng và một xe hơi điện trị giá 240 triệu đồng. Quán quân và á quân chương trình đồng lòng dùng toàn bộ tiền thưởng đóng góp cho quỹ Chung một tấm lòng của Đài Truyền hình TPHCM.

Rhyder được xướng tên cho danh hiệu Á quân ''Anh trai say hi''. Ảnh: BTC

Cũng trong đêm chung kết, MC Trấn Thành thông báo chương trình Anh trai say hi ủng hộ 1 tỷ đồng cho đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.

Các giải thưởng được trao gồm: Ca khúc được xem và nghe nhiều nhất (The best hit) thuộc về Catch me if you can của nhóm Negav, Công Dương, Nicky, Quang Hùng MasterD.

Giải Anh trai thay đổi ấn tượng nhất (Best transformation) thuộc về Dương Domic. Nam ca sĩ dành một nửa tiền thưởng để quyên góp cho đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.

Clip Hieuthuhai nhận giải Đội trưởng được yêu thích nhất (The best leader):

Nhận 20 trên 30 phiếu bầu từ các “anh trai”, Hieuthuhai giành giải thưởng Đội trưởng được yêu thích nhất (The best leader). Nam rapper quyên góp toàn bộ giải thưởng 50 triệu đồng cho đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.

Erik nhận giải Anh trai trình diễn ấn tượng nhất (The best performer) và gửi toàn bộ 50 triệu đồng tiền thưởng quyên góp cho quỹ Chung một tấm lòng của Đài Truyền hình TPHCM.

Tiết mục Ngáo ngơ của nhóm Anh Tú Atus, Hieuthuhai, Jsol, Erik, Orange nhận giải Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất cuộc thi (The best group performance). Cả đội đồng lòng quyên góp toàn bộ giải thưởng là 50 triệu đồng và một chiếc xe điện cho quỹ Chung một tấm lòng của Đài Truyền hình TPHCM.

Dựa theo kết quả từ 3 đợt bình chọn trực tuyến, top 10 Anh trai say hi được công bố là: Erik, Dương Domic, Anh Tú Atus, Isaac, Đức Phúc, Quang Hùng MasterD, Negav, Hurrykng, Hieuthuhai, Rhyder.

5 cái tên thuộc Nhóm nhạc toàn năng của Anh trai say hi (Anh trai best five) gồm: Hieuthuhai, Quang Hùng MasterD, Isaac, Đức Phúc, Rhyder. 5 thành viên nhận 150 triệu, một chuyến nghỉ dưỡng trị giá 100 triệu đồng. Mỗi người cũng nhận một xe điện trị giá hơn 30 triệu đồng và một hợp đồng thu âm. Ở ngay sân khấu đêm chung kết, đại diện Nhóm nhạc toàn năng thông báo sẽ gửi toàn bộ số tiền nhận được để ủng hộ cho đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.

Trước đó, tiết mục đặc biệt khi 16 anh trai kết hợp DJ Alan Walker trình diễn 4 hit The spectre - Who I am - Alone - Fire mở màn chung kết 2. Nhóm Anh Tú Atus, Rhyder, Isaac, Hurrykng cùng nhóm Quang Hùng MasterD, Negav, Pháp Kiều, Erik lần lượt trình diễn The spectre và Alone, kết hợp vũ đạo sôi động.

Đặc biệt, đội Đức Phúc, Quân A.P, Anh Tú, Captain và đội Hieuthuhai, Jsol, Dương Domic, Song Luân mang tới phiên bản Việt hoá của hit Who I am và Fire.

Các "anh trai" kết hợp DJ Alan Walker.

Alan Walker rất vui, vinh dự khi lần đầu tới Việt Nam và hợp tác cùng các nghệ sĩ tại đây. Nam DJ cũng dành lời khen tới Giám đốc âm nhạc của Anh trai say hi - Justatee. Quang Hùng MasterD cho biết từng làm công việc giống Alan Walker nên rất vinh dự khi gặp thần tượng. Dương Domic thừa nhận từng nghe nhạc của Alan Walker và "nhảy như khùng" trong quá khứ. Quân A.P hài hước cho biết sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này và cho con cháu của mình xem trong tương lai.

DJ Alan Walker (ở giữa).

Đội Quang Hùng MasterD, Negav, Pháp Kiều, Erik trình diễn ca khúc Tình đầu quá chén, với màu sắc khá lạ lẫm và được nhận xét giống phong cách của chủ hit Thuỷ triều. Phần vũ đạo đôi của Erik và Pháp Kiều gây ấn tượng ở cuối phần trình diễn.

Lần đầu làm đội trưởng, Quang Hùng MasterD rất áp lực, thức tới 5h sáng để cố hoàn thành tác phẩm. Negav dành lời khen cho nam ca sĩ, cho biết bản thân và Pháp Kiều chỉ viết 2 câu rap, còn hầu hết ca khúc do đội trưởng đảm nhận thực hiện. Erik đảm nhận lên ý tưởng cho sân khấu trình diễn, còn top 5 Vietnam Idol 2023 Xuân Định K.Y hỗ trợ Quang Hùng MasterD sáng tác ca khúc.

Tiết mục "Tình đầu quá chén".

Nhóm Đức Phúc, Quân A.P, Anh Tú, Captain xuất hiện ấn tượng với trang phục và màu tóc cam đồng bộ, mang tới tiết mục Anh em gọi là có mặt ngay. Captain tự tin nói nhóm mình sẽ debut (ra mắt), các giọng ca còn lại thì "về hưu".

Bài hát mang phong cách hip hop, đường phố, đề cao tình cảm anh em, bạn bè và cũng là lời tri ân tới dành cho 30 "anh trai" trong chương trình. Tuy có thế mạnh là giọng hát, Đức Phúc, Anh Tú, Quân A.P tự tin thể hiện khả năng rap. Anh Tú thậm chí tự viết lời rap của mình. Tiết mục còn có màn trợ diễn của Giám đốc âm nhạc Justatee.

Tiết mục "Anh em gọi là có mặt ngay".

Nhóm Anh Tú Atus, Rhyder, Hurrykng, Isaac biểu diễn tiết mục Ngạo nghễ, với chủ đề "gáy" (từ lóng về việc tự tin thái quá, đặc biệt là sau khi giành được chiến thắng, thành tích bất kỳ). Ca khúc mang màu sắc vui vẻ, tươi sáng, cùng ca từ hài hước.

Anh Tú Atus hãnh diện khi được khán giả cho rằng "gáy nhất show", từ đó nảy ra ý tưởng cho tiết mục. Anh cho rằng chủ đề này không mang hàm ý tiêu cực mà như động viên các "anh trai" lẫn mọi người hãy tự tin hơn. Isaac khẳng định cả đội sẽ không thi đấu với các nhóm còn lại mà với Giám đốc âm nhạc Justatee, vì tiết mục xứng đáng là bài hát chủ đề của Anh trai say hi. Hurrykng cảm động bật khóc vì những kỷ niệm tại chương trình.

Tiết mục "Ngạo nghễ".

Đội Hieuthuhai, Jsol, Dương Domic, Song Luân kết hợp với ca khúc Sao hạng A. Tuy các thành viên có đồng loạt diện áo da, đeo kính đen mạnh mẽ, tiết mục lại mang màu sắc, ca từ lẫn vũ đạo nhẹ nhàng, đáng yêu. Bốn thành viên còn mời bốn khán giả nữ ngẫu nhiên lên sân khấu để cùng biểu diễn.

Đội trưởng Hieuthuhai khẳng định sẽ thể hiện cho các đội khác biết ai mới là "sao hạng A". Nam rapper cũng là người đảm nhận sáng tác chính cho ca khúc, nhằm giúp các thành viên có thời gian tập trung cho tiết mục cá nhân.

Khi được MC Trấn Thành hỏi có phải viết ca khúc về mối tình đầu, Hieuthuhai cho biết đây là món quà tặng người hâm mộ. Nam rapper xúc động cảm nhận được tình yêu mãnh liệt từ khán giả khi tham gia chương trình. Anh kể, mỗi khi quay hình tới 3-4h sáng, nhiều người vẫn đợi ở bên ngoài trường quay để gặp các “anh trai”.

Tiết mục "Sao hạng A".