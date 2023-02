Bé trai 2 tuổi tử vong tại trường, hiệu trưởng nói do bệnh lý

Sáng 23/2, một ngày sau sự việc bé trai 2 tuổi tử vong, trường mầm non Bé Ngoan nằm trong Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp (Nha Trang) đã hoạt động bình thường trở lại. Bà Phùng Thị Bích Điệp, Hiệu trưởng mầm non Bé Ngoan thông tin với báo chí, kết quả khám nghiệm tử thi chẩn đoán bé trai tử vong “do bệnh lý". Tuy nhiên, gia đình cháu bé hoài nghi lý do này.

Trần tình với báo chí, bà Điệp cho biết bé trai 2 tuổi được gia đình gửi đến trường từ sau Tết. Vì ở môi trường mới nên cháu bé hay quấy khóc.

Sáng qua, khi đưa con tới lớp, phụ huynh thông báo cháu bị viêm họng, rồi đưa thuốc nhờ cô giáo chăm sóc và cho cháu uống thuốc giúp. Buổi sáng, cháu bé vẫn sinh hoạt bình thường nhưng có dấu hiệu mệt.

Tới trưa, cả lớp ăn cơm trắng, gà chiên bột, trứng sốt cà chua, canh và món tráng miệng là dưa hấu. Tuy nhiên, bé trai mệt nên cô giáo không cho ăn gà và dưa hấu.

Sau đó, các bé đều nằm ngủ trưa. Bé trai cũng được cô giáo nằm cạnh chăm sóc. Tuy nhiên, khi phát hiện cháu mệt mỏi, cơ thể nhợt nhạt liền báo cho Ban giám hiệu. Mọi người lập tức chuyển bé đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang - nằm trong khu đô thị để cấp cứu, song cháu bé không qua khỏi.

Trường mầm non nơi có bé trai 2 tuổi tử vong ở Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc.

Hiệu trưởng trường mầm non này cũng cho biết, nhà trường đang phối hợp với cơ quan chức năng, trích xuất camera cùng những thông tin liên quan phục vụ điều tra. Đồng thời, phía nhà trường cũng túc trực cùng gia đình lo hậu sự cho bé.

Trước đó, VietNamNet thông tin, chiều 22/2, sau khi hết giờ ngủ trưa, bà ngoại xem camera thấy cháu mình vẫn nằm ở trường. Nghi có chuyện, bà tới trường thì phát hiện cháu được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ khẳng định bé trai đã chết trước đó.

Mẹ của cháu bé yêu cầu làm rõ trách nhiệm của nhà trường cũng như nguyên nhân con trai tử vong. Còn về nguyên nhân bé tử vong do “bệnh lý” mà phía trường mầm non thông tin với báo chí, người mẹ bày tỏ hoài nghi, mong cơ quan chức năng làm rõ.

Công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân.