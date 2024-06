Giám đốc bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế chưa tới 1 triệu đồng

Gần đây, để tăng cường quản lý ngân sách, ngành tài chính đã khẩn trương xử lý thu hồi nợ thuế, số người bị cưỡng chế tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế cũng có xu hướng gia tăng.

Ngày càng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp bị cấm xuất cảnh vì nợ thuế, thậm chí với số tiền rất nhỏ, chưa tới 1 triệu đồng.

Vào cuối tháng 5, theo Báo Thanh Niên, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 (Cục Hải quan TP.HCM) có 5 thông báo gửi Cục Quản lý xuất cảnh đề nghị tạm hoãn xuất cảnh với một số đại diện pháp luật của các doanh nghiệp đang nợ thuế.

Trong đó có trường hợp của bà L.H.B - Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại hóa chất G.T (Bình Dương). Bà L.H.B bị đề nghị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 18/5 với lý do doanh nghiệp mà bà đang đại diện pháp luật nợ thuế 997.222 đồng.

Theo Báo An Ninh Thủ Đô, một số lãnh đạo doanh nghiệp khác cũng bị cấm xuất cảnh do nợ thuế. Có những trường hợp số tiền nợ thuế không nhiều.

Trong đó, có ông T.T.Q, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Ngọc Diệu. Doanh nghiệp này bị cưỡng chế số tiền nợ thuế chỉ hơn 10 triệu đồng.

Tương tự, ông D.H.S, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Gỗ Sài Gòn Đông Dương, cũng bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 18/5 do doanh nghiệp này nợ thuế hơn 61 triệu đồng.

Hồi tháng 2, giám đốc một công ty tại TP.HCM cũng bị tạm hoãn xuất cảnh do doanh nghiệp nợ 1,1 triệu đồng tiền thuế, chưa bao gồm các khoản phạt chậm nộp.

Nhiều trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế. Ảnh: Hoàng Hà

Tạm hoãn xuất cảnh sẽ là biện pháp cứng rắn

Trên thực tế, chuyện cấm xuất cảnh vì nợ thuế đã được áp dụng từ vài năm nay. Nhưng sự việc được quan tâm nhiều gần đây khi có hàng dài doanh nhân trong danh sách nợ thuế bị bêu tên ở trang thông tin của hải quan địa phương.

Nhiều người cho rằng, quy định này là cần thiết song có phần hơi cứng nhắc. Bởi trong số những người nợ thuế, có nhiều người do kinh tế khó khăn, cũng có người do không biết mình nợ thuế. Mức nợ thuế chỉ vài trăm ngàn đồng cũng bị cấm xuất cảnh là chưa phù hợp.

Có ý kiến cho rằng, cần phải có quy định rõ ràng hơn về vấn đề này. Ví dụ như tăng ngưỡng áp dụng mức nợ thuế là bao nhiêu thì mới cấm xuất cảnh, vì không doanh nghiệp nào trốn vài trăm nghìn đồng tiền thuế, hoặc cơ quan thuế phải làm cách nào để người thi hành quyết định được biết mình đang nợ thuế, đến thời hạn nào không thi hành sẽ bị cấm xuất cảnh.

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Hãng luật IAM (TP.HCM), cho biết trên Thanh Niên, nợ thuế, cho dù 1 đồng, cũng là vi phạm và cá nhân, doanh nghiệp liên quan việc nợ thuế quá hạn đều bị áp dụng quy định pháp luật để xử lý như nhau. Thuế không phân biệt nhà giàu, nhà nghèo. Tức là không có chuyện nợ ít hay nhiều mà chỉ có nợ quá hạn, là vi phạm.

Trả lời báo chí, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính) nhận định, pháp luật hiện hành không quy định cụ thể số tiền nợ thuế bị cấm xuất cảnh. Như vậy, để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, dù có nợ thuế số tiền lớn hay nhỏ, đều có thể bị tạm hoãn xuất cảnh.

Trong khi đó, chuyên gia thuế Nguyễn Văn Được cho biết trên Chuyên trang Thị Trường Tài Chính rằng việc cấm xuất cảnh do nợ thuế đã quy định trong Luật Quản lý thuế. Số tiền nợ thuế dưới 1 triệu đồng so với hoạt động, quy mô vốn của doanh nghiệp là rất nhỏ. Do đó, nếu lấy lý do khó khăn nên không nộp được số thuế này là chưa hợp lý mà có dấu hiệu chây ỳ.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty luật SB Law chia sẻ trên Vietnambiz, trước mắt cơ quan thuế nên đề xuất mức nợ thuế khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh như một cá nhân nợ thuế trên 100 triệu đồng hay doanh nghiệp nợ hơn 1 tỷ đồng.

Về vấn đề này, hồi đầu tháng 6, Bộ Tài chính phát đi thông cáo cho hay: hiện nay, số lượng người nộp thuế nợ thuế dưới 1 triệu đồng rất lớn, đa số lại kéo dài. Với các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế thực hiện rà soát, đối chiếu, xác định chính xác nghĩa vụ nộp thuế của người nộp thuế thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh trước khi thực hiện gửi thông báo đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và người nộp thuế để người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh.

"Để nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh sẽ là một biện pháp cứng rắn cũng như cảnh báo cho người nộp thuế đang nợ thuế để đảm bảo việc hoàn thành nghĩa vụ thuế vào ngân sách nhà nước", thông cáo của Bộ Tài chính nêu rõ.

Trao đổi với VietNamNet hồi giữa tuần liên quan đến vấn đề này, ông Ngô Văn Thuận, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Bình cho rằng, việc cơ quan thuế đề nghị cấm xuất cảnh không phụ thuộc vào nợ ít hay nhiều của các đơn vị. Có những đơn vị nợ lớn nhưng hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, rủi ro thấp có thể không bị đề nghị cấm xuất cảnh. Ngược lại, có những đơn vị nợ ít hơn, nhưng nếu phát hiện thấy có yếu tố rủi ro, Cục Thuế tỉnh sẽ đề nghị tạm hoãn xuất cảnh người đại diện pháp luật.