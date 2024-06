Clip ông Thích Minh Tuệ trả lời phỏng vấn VTV1 trong bản tin Thời sự 19h ngày 8/6:

Nhiều ngày qua, thông tin và hình ảnh về ông Thích Minh Tuệ luôn thu hút sự quan tâm của dư luận. Bất cứ nơi nào ông đi qua cũng có hàng trăm đôi khi lên đến hàng nghìn người bám theo, đến mức gây ách tắc đường, mất an ninh trật tự xã hội khiến lực lượng chức năng phải xuất hiện để giải quyết. Thậm chí nhiều lần ông Thích Minh Tuệ phải lên tiếng khuyên đám đông hãy về làm công việc của mình, ông không cần ai đi theo bởi điều đó làm mất trật tự và ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Ngày 3/6, trang chính thức của Ban Tôn giáo Chính phủ đăng tải thông tin ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực sau hàng loạt vụ việc người đi theo ông có trường hợp bị sốc nhiệt, đuối sức phải nhập viện, thậm chí tử vong.

Ông Thích Minh Tuệ. Ảnh: Thiện Lương

Ông Thích Minh Tuệ xuất hiện trên VTV giữa lúc dư luận quan tâm nhất

Sau 1 tuần ẩn tu, ông Thích Minh Tuệ bất ngờ xuất hiện trong bản tin Thời sự 19h của VTV1 phát sóng tối 8/6. Trong cuộc trả lời phỏng vấn VTV, ông Thích Minh Tuệ nói tinh thần, sức khoẻ của mình vẫn tốt, đảm bảo để học theo lời Phật dạy được. Tuy nhiên do nguyện vọng học tập của ông ảnh hưởng đến an toàn giao thông, khiến đường ách tắc và không đi được nữa thì nên dừng.

Đây là sự việc được những người yêu mến ông Thích Minh Tuệ quan tâm khiến video phỏng vấn được xem và chia sẻ một cách chóng mặt. Từ khóa "VTV1 Thích Minh Tuệ" cũng lên trend tìm kiếm phổ biến nhất ở Google Việt Nam suốt 2 ngày qua.

Hình ảnh ông Thích Minh Tuệ và phóng viên VTV xuất hiện trong phóng sự tối 9/6. Ảnh chụp màn hình.

Ngày 9/6, bản tin Thời sự 19h của VTV1 tiếp tục phát sóng cuộc phỏng vấn với ông Thích Minh Tuệ. Lần này người xem đã thấy hình ảnh của ông và phóng viên xuất hiện trong một khung hình được thực hiện giữa thiên nhiên.

Liên quan đến quyết định ẩn tu của ông Thích Minh Tuệ đang thu hút sự chú ý, đến nay ông vẫn chưa xác định thời gian dự kiến về việc bộ hành khất thực. Tuy nhiên, ông cũng lập một số kế hoạch về quá trình tu tập của mình. Dù mong muốn được tiếp tục bộ hành nhưng trong trường hợp người dân vẫn tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông, ông Thích Minh Tuệ sẽ lựa chọn địa điểm để an trú.

Ông Thích Minh Tuệ chia sẻ: “Con sẽ ẩn ở núi, hang đá nào đấy, rồi xuống gần làng đó khất thực, tu hành cho mình thôi. Có trú xứ an ổn mình cần như thế để học tập, người tu cũng có thời gian an ổn, khi nào cần thiết mới bộ hành, nhưng bộ hành phải được yên tĩnh giống như 6 năm trước, không có ai đi theo”.

Hình ảnh ông Thích Minh Tuệ trong phóng sự hôm 8/6 bị cư dân mạng mổ xẻ. Ảnh chụp màn hình.

Cư dân mạng soi từng chi tiết trong cuộc phỏng vấn, tranh cãi không hồi kết

Phóng sự thứ hai liên quan đến ông Thích Minh Tuệ vẫn được chia sẻ chóng mặt như clip đầu tiên. Đáng chú ý là hai phóng sự phát sóng của VTV cũng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Có người cho rằng VTV đã có những cuộc phỏng vấn đắt giá giữa lúc xuất hiện nhiều thông tin sai lệch về ông Thích Minh Tuệ khi đang ẩn tu.

Song cũng có khán giả hồ nghi clip của VTV là dàn dựng căn cứ vào phông nền màu trắng sau lưng ông Thích Minh Tuệ và cho rằng có thể đoạn phỏng vấn này được quay từ lâu, dù VTV đã nói rõ ở đầu phóng sự là được thực hiện sau 7 ngày ông Thích Minh Tuệ ẩn tu.

Trang phục của ông Thích Minh Tuệ cũng như của phóng viên thực hiện cuộc phỏng vấn trong hai phóng sự cũng bị "soi" là không đồng nhất. Hình nền xuất hiện sau lưng ông Thích Minh Tuệ trong cuộc phỏng vấn đầu tiên được xoá trắng, chỉ để lại vài chi tiết cũng là chủ đề được khán giả quan tâm, bình luận.

Sau hai phóng sự trên VTV1, mạng xã hội nổ ra cuộc chiến không hồi kết, một bên cho rằng cuộc phỏng vấn có dàn dựng, một bên cho rằng nó quá chân thật và đập tan mọi tin đồn thêu dệt. Tuy nhiên gần như mọi hồ nghi về cuộc phỏng vấn đầu tiên đã được xoá bỏ khi VTV tung ra cuộc phỏng vấn thứ hai, khi phóng viên và ông Thích Minh Tuệ cùng xuất hiện trong một khung hình. Hình ảnh này đã nói lên tất cả, khiến mọi sự phân tích về tính chân thật của cuộc phỏng vấn không cần thiết nữa.

Hình ảnh ông Thích Minh Tuệ trong phóng sự phát sóng ngày 9/6. Ảnh chụp màn hình.

Phần đông hoan nghênh VTV vì đã phát phóng sự kịp thời giữa lúc nhiều luồng thông tin liên quan đến ông Thích Minh Tuệ gây hoang mang dư luận.

Là cơ quan báo chí của chính phủ và với uy tín của mình, chắc hẳn VTV đủ nghiệp vụ và uy tín để phát sóng những nội dung có kiểm chứng, đảm bảo tính chân thực của thông tin khi đưa tới 100 triệu dân.

Liên quan đến cáo buộc VTV đã cắt ghép hình ảnh cuộc phỏng vấn, phóng viên Liên Liên VTV vừa viết trên trang cá nhân: "Có ai biết Facebook nào viết về việc phỏng vấn ông Thích Minh Tuệ trong phóng sự Thông tin sai lệch về việc ẩn tu của ông Thích Minh Tuệ được phát sóng trong bản tin 19h ngày 8/6/2024 và phóng sự phát sóng ngày 9/6/2024 là phóng viên không gặp trực tiếp phỏng vấn ông Thích Minh Tuệ, cắt ghép hình ông Thích Minh Tuệ ở nơi khác ghép vào hình gốc cây thì chụp màn hình, chuyển link Facebook đó giúp".

Sau khi được gửi một số đường link bài viết, phóng viên Liên Liên cho biết nhiều người đã kịp xoá bài trước đó nên cô không thể mở được link các bài viết được bạn bè và độc giả gửi tới.

Hình ảnh mới nhất của ông Thích Minh Tuệ sau khi nhận căn cước công dân.

Giữa lúc công chúng còn đang xôn xao với 2 bản tin của VTV về ông Thích Minh Tuệ thì mạng xã hội lại lan truyền chóng mặt đoạn video ghi lại hình ảnh ông nhận Căn cước công dân vào chiều 8/6 tại Công an tỉnh Gia Lai.

Clip ông Thích Minh Tuệ trả lời phỏng vấn VTV1 trong bản tin Thời sự 19h ngày 9/6:

Quỳnh An

Clip: VTV