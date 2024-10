Ai-Da và bức tranh “AI God. Portrait of Alan Turing (2024)” do robot AI này tạo ra chuẩn bị được đấu giá. Ảnh: Sotheby’s

Nhà cái Sotheby's sẽ tiến hành bán tác phẩm nghệ thuật đầu tiên được ghi nhận là của robot hình người sáng tạo ra vào cuối tháng này có tên A.I. God. Portrait of Alan Turing (2024) của robot Ai-Da thuộc chủ phòng tranh Aidan Meller ở Anh.

Meller chia sẻ với CNN các tác phẩm của Ai-Da làm nổi bật mối quan hệ giữa xã hội và công nghệ, cho thấy truyền thống lâu nay của nghệ thuật là phản ánh sự thay đổi của xã hội. "Tất cả những nghệ sĩ vĩ đại nhất trong quá khứ, nếu quan sát bạn sẽ thấy họ luôn thể hiện sự thay đổi của xã hội trong tác phẩm nghệ thuật của mình. Vì thế cách tốt nhất để làm điều đó là tạo ra một cỗ máy có thể thực hiện các tác phẩm nghệ thuật”, Aidan Meller chia sẻ.

Ông nói thêm, đây là lần đầu tiên một tác phẩm nghệ thuật do một robot loại này tạo ra được đấu giá. Nó khác hoàn toàn so với những tác phẩm khác do AI tạo ra. Tác phẩm được đấu giá vẽ nhà toán học người Anh Alan Turing - người tiên phong trong lĩnh vực AI và máy tính. Bức chân dung này đã được trưng bày hồi đầu năm tại Hội nghị thượng đỉnh của LHQ về AI ở Geneva.

Sotheby’s dự đoán tác phẩm sẽ được bán với giá từ 120.000-180.000 USD (khoảng từ 3 tỷ đến 4,5 tỷ đồng) trong phiên đấu giá ngày 31/10 tới. Sotheby’s chấp nhận cả tiền điện tử trong giao dịch này. Meller cho hay sẽ dùng phần tiền thu được được đấu giá tranh để đầu tư cho dự án Ai-Da.

Ai-Da được nhận xét quá gợi cảm. Ảnh: Sotheby’s

Ai-Da được xác định là robot mang giới tính nữ và vẽ cũng như tô màu bằng cách sử dụng các camera trong mắt cùng các cánh tay robot. Cô nàng có mái tóc ngắn sẫm màu và thường mặc quần yếm bò. Các nhà phê bình nhận xét robot này quá xinh đẹp với đôi mắt bí ẩn màu hạt dẻ cùng đôi môi căng mọng tuyệt đẹp.

Quỳnh An - Theo CNN