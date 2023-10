Xem video:

Tình huống trên xảy ra vào khoảng 12h54’ trưa ngày 28/10 trên đường Lê Quang Đạo thuộc phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

Theo camera hành trình gắn trên một chiếc ô tô con đi phía sau ghi lại, thời điểm trên chiếc Mercedes S500 màu đen đang lưu thông trên đường Lê Quang Đạo hướng Đại lộ Thăng Long đi Sân vận động Mỹ Đình. Khi đến đoạn trước toà nhà The Matrix One thì tài xế đã buộc phải phanh gấp để tránh chiếc xe máy do một người phụ nữ cầm lái đang đi ngược chiều sang đường.

Cùng lúc này một xe máy khác do một nam thanh niên điều khiển cùng chiều phía sau không kịp xử lý đã tông trúng đuôi xe Mercedes S500.

Sau va chạm, người phụ nữ điều khiển xe máy sang đường ngược chiều đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hành vi của người phụ nữ trên không chỉ là nguyên nhân dẫn đến va chạm giữa xe Mercedes và xe máy khác mà còn vi phạm luật giao thông đường bộ.

Theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, người sử dụng xe máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng, đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Mạnh Dũng (Nguồn video: Ngô Chí Nhân)

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!