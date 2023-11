Chiều 27/11, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, sức khỏe của Đại úy Trần Hoàng Ngôi (31 tuổi), cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và môi trường (Công an huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) đã tạm ổn định.

Đại úy Trần Hoàng Ngôi là người bị đứt lìa hai chân khi truy bắt các đối tượng cát tặc.

Những ngày qua, các Đoàn công tác của UBND tỉnh Vĩnh Long, Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Trà Ôn đã đến thăm, động viên Đại úy Trần Hoàng Ngôi.

Mới đây, Thượng tá Nguyễn Thái Hiền, Trưởng Công an huyện Long Hồ đã đến thăm và trao 100 triệu đồng hỗ trợ cho Đại úy Trần Hoàng Ngôi. Đây là số tiền do lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Long Hồ đóng góp để hỗ trợ, chia sẻ giúp Đại úy Ngôi và gia đình vượt qua khó khăn.

Thượng tá Nguyễn Thái Hiền ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần đối với Đại úy Ngôi.

Thượng tá Nguyễn Thái Hiền, Trưởng Công an huyện Long Hồ thăm hỏi, động viên và trao số tiền 100 triệu đồng cho Đại úy Trần Hoàng Ngôi. Ảnh: Công an Vĩnh Long.

Đại úy Trần Hoàng Ngôi là con út trong gia đình có 6 anh chị em. Anh Ngôi là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có bà nội là Mẹ Việt Nam Anh hùng và cha là thương binh.

Gia cảnh của Đại úy Ngôi cũng khó khăn, bốn chị gái có cuộc sống riêng nhưng đều là lao động tự do. Sau khi trải qua ca phẫu thuật, câu đầu tiên mà Đại úy Trần Hoàng Ngôi hỏi người thân: “Cha, mẹ sao rồi”.

“Dù biết 2 chân mình không còn nhưng em trai tôi không quan tâm tới mà chỉ lo lắng cha mẹ ở nhà khi hay tin sẽ sốc. Lúc nghe Ngôi nói, ai cũng nghẹn ngào...", ông Lê Thanh Phong (49 tuổi, anh rể của Đại úy Trần Hoàng Ngôi) chia sẻ với báo chí

Như VietNamNet đưa tin, khoảng 22h tối 23/11, Tổ tuần tra Công an huyện Trà Ôn gồm 4 cán bộ, trong đó có Đại úy Trần Hoàng Ngôi tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh, trật tự trên sông Hậu. Tổ tuần tra phát hiện một ghe gỗ (không số hiệu) có 2 đối tượng đang khai thác cát trái phép.

Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng phương tiện và bắn chỉ thiên nhưng các đối tượng vẫn ngoan cố không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển phương tiện bỏ chạy.

Ghe của đối tượng đã va chạm vào tàu của Tổ tuần tra làm 4 cán bộ công an rơi xuống sông.

Sau đó, 3 cán bộ công an bám được vào ghe của đối tượng, riêng Đại úy Ngôi bị thương nặng, đứt lìa 2 chân, nghi do cuốn vào "chân vịt" ghe của các đối tượng. Sau khi vụ việc xảy ra, 2 đối tượng cát tặc lên bờ bỏ trốn.

Đại úy Ngôi được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Do vết thương của Đại úy Ngôi rất nặng, các bác sĩ phải cắt bỏ 1/2 đùi phải và cắt bỏ trên gối chân trái.

Quá trình điều tra, Công an huyện Trà Ôn đã tạm giữ 2 đối tượng là Cao Văn Huyền (44 tuổi) và Nguyễn Đăng Khoa (21 tuổi), cùng trú ở thị xã Bình Minh.

Câu nói xúc động của Đại úy Công an đứt lìa 2 chân: 'Cha, mẹ sao rồi' Đại úy Trần Hoàng Ngôi, người bị đứt lìa hai chân khi truy bắt các đối tượng cát tặc, tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật không quan tâm đến sức khỏe của mình mà hỏi "cha, mẹ sao rồi".