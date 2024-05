Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Hoàng Mai vừa tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em tại Hà Nội năm 2024.

Có tất cả 2.000 học sinh tham dự. Tham gia giảng dạy và hướng dẫn các em là Tiến sĩ Lê Đức Long (Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh).

Theo ông Long, việc bơi tiếp cận cứu người đang bị đuối nước cần rất nhiều sức khỏe, kỹ năng. Ở độ tuổi còn nhỏ chỉ nên thực hiện việc cứu người bị nạn bằng phương pháp gián tiếp. Học sinh tham dự hôm nay được hướng dẫn kỹ năng đứng nước, thả lỏng cơ thể nổi trên mặt nước để tránh tình trạng kiệt sức trước khi được giải cứu.

Trẻ có thể sử dụng những vật nổi như phao, miếng xốp, xô nước có gắn dây hoặc những chiếc gậy dài để cứu hộ người bị đuối nước. Việc cứu hộ diễn ra nhanh chóng, người cứu hộ động viên người đuối nước khi đã bám chặt vật nổi cần bình tĩnh để được đưa vào bờ an toàn. Trong ảnh, các em được huấn luyện viên cho khởi động, thực hành bơi với cự ly 50 mét.

Các "kình ngư" nhí thực hiện màn bơi mở đầu, thể hiện những kỹ năng đa dạng như bơi bướm, bơi ngửa, bơi sải...

Tính từ năm 2018 - 2022 tại 30 quận, huyện tại Hà Nội đã mở 600 lớp dạy bơi miễn phí...

... trong đó, có hơn 20.000 trẻ em tham dự và có tới 19.400 trẻ biết bơi.

Theo thống kê, mỗi năm có hàng nghìn người trên cả nước bị tử vong do đuối nước, đặc biệt xảy ra nhiều vào thời gian hè và mùa mưa bão, mùa nước nổi. Nguyên nhân là do thiếu sự quản lý, giám sát của người lớn đối với trẻ em khi sống trong môi trường không an toàn, do thiên tai bão lũ, đặc biệt trẻ em và người lớn chưa biết bơi và thiếu kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước…

Tại buổi phát động có 500 học sinh biết bơi, thực hiện các hoạt động bơi lội dưới nước. Trên bờ luôn có hàng chục nhân viên cứu hộ theo dõi.

Trịnh Hoàng Nam (THCS Linh Đàm) vừa hoàn thành 100 mét bơi ếch. Em rất thích bơi nên đã được bố mẹ cho đi tập từ 4 năm trước, giờ đây đã tự tin bơi với cự ly dài. Tuy vậy Nam vẫn phải khởi động kỹ, tránh trường hợp đang bơi bị chuột rút rất nguy hiểm.

Một học sinh hỗ trợ bạn của mình lên bờ ở khu vực không có cầu thang.

Một số trẻ bị chuột rút, không thể bơi hết cự ly, nhanh chóng được nhân viên cứu hộ đưa vào bờ.

Sau sự kiện, hàng trăm học sinh nghỉ ngơi tại bể tắm nhỏ. Đây cũng là một trong nhiều hoạt động của thành phố tổ chức trong năm 2024, giúp học sinh trang bị những kiến thức, kỹ năng khi mùa du lịch đang tới gần.