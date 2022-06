Trẻ em, học sinh đuối nước ở Việt Nam cao nhất Đông Nam Á

Sáng 10/6, tại Đà Nẵng, Bộ GD-ĐT tổ chức Lễ phát động phong trào học bơi an toàn, phòng chống đuối nước và Khai mạc Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh cho biết, tai nạn đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em. Ở nước ta, mặc dù có xu hướng giảm nhưng trung bình mỗi năm vẫn có khoảng 2.000 trẻ em, học sinh tử vong do đuối nước, tỷ suất cao nhất so với khu vực Đông Nam Á và cao gấp 8 lần các nước phát triển.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh trao cờ đăng cai giải bơi lội học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022

Cũng theo bà Minh, trong 5 tháng đầu năm 2022 đã xảy ra 38 vụ đuối nước khiến 113 trẻ em, học sinh tử vong.

“Nguyên nhân các vụ đuối nước, bước đầu được xác định là các em thiếu sự giám sát, quản lý của gia đình, người lớn; các em tự ý rủ nhau đi chơi, đi bơi, đi tắm, chơi gần khu vực nguồn nước dẫn đến đuối nước. Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân quan trọng cần được đánh giá, phân tích cụ thể là do các em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng nhận biết sự nguy hiểm, kỹ năng an toàn trong môi trường nước và kỹ năng bơi an toàn”, Thứ trưởng Ngô Thị Minh nói.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030, Bộ GD-ĐT đã ban hành Quyết định số 4501 phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, học sinh giai đoạn 2021-2025, trong đó đưa ra mục tiêu rất cụ thể, sát với các nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục.

Học sinh các tỉnh tham gia tranh tài tại giải bơi lội ở Đà Nẵng

Năm 2022, Bộ đã chỉ đạo hoàn thiện tài liệu hướng dẫn giáo dục phòng chống đuối nước và các tài liệu, video clip truyền thông, hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh, đồng thời tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phòng chống đuối nước, dạy bơi, cứu đuối an toàn cho 400 cán bộ, giáo viên cốt cán của 63 Sở GD-ĐT.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục các địa phương đã ban hành kế hoạch để triển khai công tác phòng, chống tai nạn đuối nước.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh đề nghị các Sở GD-ĐT tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các cấp ngành tại địa phương kiểm tra, giám sát và hỗ trợ cho các nhà trường, cơ sở giáo dục để đảm bảo các điều kiện, nguồn lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về phổ cập bơi và phòng, chống đuối nước đối với trẻ em, học sinh…

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục, tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục để các em hiểu và nhận thấy tác hại, sự nguy hiểm của tai nạn đuối nước. Xây dựng các chuyên đề giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh theo từng chủ đề…

Hồ Giáp