Lễ khai mạc triển lãm Sách Phật giáo 2024 sẽ diễn ra lúc 18h00 ngày 16/8, do 4 đơn vị chuyên về xuất bản và phát hành sách Phật giáo phối hợp tổ chức: Hương Trang, Văn Lang, Vĩnh Nghiêm, Thái Hà Books.

Triển lãm sẽ giới thiệu những tựa sách mới xuất bản như: Bộ sách Phật học căn bản (Ari Ubeysekara, Thủy Nguyễn dịch, thầy Thích Quảng Lâm hiệu đính), Ni tổ Theravada Việt Nam bản song ngữ Anh - Việt (Tiến sĩ Kim Lan), Nguồn gốc thiền Phật giáo (Alexander Wynne), Đạo Phật hiện đại hóa (Thiền sư Thích Nhất Hạnh), Chuyện trong nhà - Làm con hiếu hạnh, bộ sách Tĩnh Tư Ngữ (Sư bà Chứng Nghiêm), Bí quyết để có bình an (Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng)...

Cuốn sách "Bí quyết để có bình an" của Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng.

Triển lãm cũng trưng bày sách quý hiếm, kinh sách viết trên lá bối, mộc bản Việt Nam thế kỷ 17. Bạn đọc và Phật tử được trải nghiệm tự tay in Kinh Phật trên mộc bản, in tranh thủy mộc. Thái Hà Books và nhóm Thiền trong từng phút giây sẽ tặng Kinh Pháp Cú bỏ túi, sách Bí mật của bình an, Về quả vị Dự Lưu, Những lời Phật dạy… cho độc giả.

Các sự kiện tại triển lãm bao gồm: Giới thiệu sách Chuyện trong nhà - Làm con hiếu hạnh và giao lưu với dịch giả - Đại đức Vạn Lợi Quán Như (19h ngày 16/8); Bộ sách Tĩnh Tư Ngữ của Sư bà Chứng Nghiêm (8h30 ngày 17/8); Giới thiệu bộ sách Phật học căn bản và giao lưu với dịch giả Thủy Nguyễn và Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch công ty sách Thái Hà (9h ngày 18/8).

Ông Nguyễn Hữu Cứ, thành viên ban tổ chức cho biết, triển lãm và giới thiệu sách nhằm nhắc nhớ công ơn Đức Phật, giúp chúng ta thêm yêu kính, trân trọng cha mẹ, “vị Phật trong mỗi ngôi nhà chúng ta".

"Từ ý tưởng đến lúc triển khai, chúng tôi có đúng 1 tháng chuẩn bị nên phải cố gắng hết sức. Sau lần đầu tiên này, các đơn vị sẽ họp rút kinh nghiệm. Tôi rất mong muốn văn hóa Phật giáo được nhiều người biết tới, lan tỏa thật xa không chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới", Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - thành viên ban tổ chức bày tỏ.

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, ngoài sách Phật giáo đang xuất bản, ông cùng các cộng sự sẽ làm phiên bản tiếng Anh.