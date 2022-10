Triển lãm trực tuyến 'Xuôi dòng sông Thu' gây quỹ xây nhà cho người nghèo

Triển lãm trực tuyến Xuôi dòng sông Thu 2022 mang đến người yêu hội họa gần 100 tác phẩm được tuyển chọn từ 70 họa sĩ trong nước như Lưu Công Nhân, Bùi Tiến Tuấn, Doãn Hoàng Lâm, Bùi Văn Tuất, Lê Thế Anh, Hùng Rô, Ngụy Đình Hà, Trần Thảo Hiền, Đặng Thị Thu An, Nguyễn Đức Huy…

Các tác phẩm đa dạng về đề tài, phong cách và chất liệu như màu nước, bột màu, acrylic, sơn dầu, sơn mài… Đáng lưu ý, triển lãm lần này có tác phẩm Chân dung thiếu nữ của cố họa sĩ Lưu Công Nhân (1931 - 2007) - một trong những học trò xuất sắc của danh họa Tô Ngọc Vân.

Bức "Chân dung thiếu nữ" của cố họa sĩ Lưu Công Nhân.

Tác phẩm được một nhà sưu tầm tặng ban tổ chức nhằm mục đích gây quỹ. Bức vẽ trên giấy dó được gia đình cố họa sĩ xác nhận tác phẩm gốc. Vẻ đẹp trong tranh Lưu Công Nhân luôn tổng hợp yếu tố duyên dáng quê mùa, bình dị mộc mạc với hào hoa, sang trọng và hiện đại.

Họa sĩ Bùi Tiến Tuấn đang đi công tác ở châu Âu vẫn tham gia triển lãm với 2 tác phẩm để gây quỹ từ thiện hỗ trợ đồng bào Quảng Nam - quê hương anh. Bức tranh màu nước trên giấy dó Dòng sông Thu - trùng tên với chủ đề triển lãm - gồm những mảng màu trừu tượng, hư thực ấn tượng.

Trong khi đó, họa sĩ Bùi Văn Tuất mang đến bức chân dung Em bé vùng cao. Trong tác phẩm, những nét vẽ sơn dầu của hội họa Tây phương trải lên giấy dó truyền thống một cách sinh động.

Tác phẩm “Dòng sông Thu” của hoạ sĩ Bùi Tiến Tuấn.

Một số tác phẩm đáng chú ý trong triển lãm này còn có Hai thiếu nữ bên hoa hải đường của Đặng Thị Thu An; Sắc màu hoàng hôn của Trần Thảo Hiền; Giao thoa chốn tịnh trần của Ngụy Đình Hà; Giữa rừng đước xanh của Nguyễn Minh Tâm; Dưới tầng mây của Phạm Vũ Hồng Hưng; Mùa thu non sông của Hùng Rô;...

Bên cạnh mang đến những tác phẩm hội họa cho người yêu tranh, triển lãm trực tuyến Xuôi dòng sông Thu 2022 còn đặt mục tiêu vận động gây quỹ xây 10 căn nhà cho người nghèo ở tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên-Huế, trị giá ước tính 500 triệu đồng từ 50% số tiền bán tranh trong 3 tuần.

Họa sĩ Ngô Trần Vũ - người khởi xướng triển lãm Xuôi dòng sông Thu 2022, cho biết đây là triển lãm thứ 2 trong năm 2022 do các hoạ sĩ chung tay tổ chức nhằm gây quỹ xây nhà cho người nghèo tại Quảng Nam và Huế.

Họa sĩ Bùi Văn Tuất mang đến triển lãm tác phẩm “Em bé vùng cao”.

“Chúng tôi mong muốn mang đến công chúng yêu nghệ thuật tại Việt Nam một cuộc thưởng lãm tranh trực tuyến mãn nhãn với những tác phẩm được tuyển chọn do các họa sĩ chuyên nghiệp Việt Nam thể hiện. Qua đó, các nhà sưu tập tranh có thể tìm hiểu thêm các họa sĩ tài năng, hình thành nhu cầu sưu tầm tranh và góp phần phát triển thị trường mỹ thuật Việt Nam”, anh nói.

Triển lãm Xuôi dòng sông Thu 2022 sẽ diễn ra trong 3 tuần từ 14/10 đến 4/11 trên Vietnam Art Space và All About Art and Artists. Triển lãm Xuôi dòng sông Thu do hoạ sĩ Ngô Trần Vũ khởi xướng từ năm 2018, lấy cảm hứng từ dòng sông Thu Bồn có ý nghĩa quan trọng với người dân Quảng Nam.