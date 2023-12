Liên tiếp phát hiện các lò “độ” xe trái phép

Nhằm đảm bảo trật tự, hạn chế tình trạng cướp giật đường phố, đua xe gây rối trật tự trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 sắp đến, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quân triển khai lực lượng tổng kiểm tra, xử lý các lò “độ” xe, các tiệm sửa xe nghi “độ, chế” xe trên địa bàn tỉnh.

Công an Đồng Nai kiểm tra khung sườn xe máy tại một cơ sở ở phường An Hòa, TP Biên Hòa. Ảnh: CA

Qua đó, lực lượng công an đã liên tiếp phát hiện nhiều địa điểm “độ” xe trái phép với nhiều linh kiện, phụ tùng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Cụ thể, tối 23/12, Tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Trảng Bom kiểm tra và phát hiện lò “độ” xe quy mô lớn tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom do anh Lê Phước T. làm chủ.

Tại đây, công an phát hiện 16 xe máy có dấu hiệu “độ” xe và thay đổi kết cấu. Trong đó, có 2 phương tiện đã tháo các bộ phận, trơ khung và máy để “độ, chế”.

Ngoài ra, nhiều xe máy khác đang tháo và lắp ráp, có dấu hiệu thay đổi kết cấu các bộ phận như: ống pô, mâm vành, nhông xích,…

Công an Đồng Nai phát hiện lò "độ" xe tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom. Ảnh: CA

Trước đó, chiều 22/12, lực lượng công an Đồng Nai kiểm tra hành chính tiệm sửa xe trên đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa.

Qua kiểm tra, phát hiện tại đây có tổng cộng 14 xe máy, trong đó một số xe đã tháo rời có dấu hiệu “độ, chế”. Bên trong tiệm sửa xe này còn trang bị một phòng cách âm đặc biệt, rộng khoảng 10m2 để phục vụ việc kiểm tra tốc độ phương tiện.

Lò "độ" xe lớn nhất TP Biên Hòa có trang bị phòng cách âm để đo tốc độ xe. Ảnh: CA

Trước đó, Công an Đồng Nai cũng phát hiện các lò “độ” xe ở huyện Long Thành và TP Biên Hòa với hàng chục phương tiện không chính chủ, các bộ khung, sườn, lốc máy và nhiều phụ tùng không rõ nguồn gốc,…

Hạn chế tội phạm đường phố

Sau hơn 1 tháng ra quân, lực lượng công an Đồng Nai đã kiểm tra hàng chục cơ sở sửa chữa xe máy, đặc biệt là những địa điểm có dấu hiệu “độ, chế”.

Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành lập hồ sơ xử lý 4 địa điểm sửa chữa xe máy quy mô lớn, có dấu hiệu “độ, chế” tiếp tay cho các đối tượng đua xe trái phép, cũng như lợi dụng “độ, chế” trái phép để hoạt động phạm tội trên đường phố.

Nhiều bộ phận trên xe được tháo rời nhằm phục vụ "độ, chế". Ảnh: CA

Trung tá Trương Thành Thảo, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đa số các thanh thiếu niên đều sử dụng phương tiện "độ, chế" để đua xe. Bên cạnh đó, có đối tượng còn lợi dụng các loại xe này để hoạt động phạm tội như là cướp giật.

Đây chính là nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông, tiềm ẩn các loại tội phạm cướp giật trên các tuyến giao thông. Do đó trong thời gian tới, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị, địa phương kiên quyết xử lý triệt để các cơ sở này nhằm hạn chế thấp nhất tội phạm lợi dụng phương tiện giao thông để phạm tội.

Việc triệt phá các lò “độ” xe trái phép là động thái góp phần giảm tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Cơ quan chức năng tạm giữ các phương tiện và linh kiện, phụ tùng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: CA

Lực lượng công an khuyến cáo người dân, nhất là các bậc phụ huynh, cần có cách quản lý con em mình trong việc mua bán, sửa chữa các loại xe máy. Đặc biệt, cần tránh các trường hợp đưa phương tiện đến các địa điểm “độ” xe với mục đích thay đổi kết cấu để đua đòi, đua xe và nghiêm trọng hơn là thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.