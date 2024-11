Ngày 14/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức lô đề.

Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố 5 bị can. Trong đó bắt tạm giam 3 bị can: Mai Thị Thu Sương (42 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ); Trần Thị Hằng (43 tuổi) và Huỳnh Thị Bình (52 tuổi), cùng trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu. 2 bị can còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các đối tượng cầm đầu đường dây Sương, Hằng, Bình (từ phải qua). Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 3/2024, cảnh sát phát hiện Mai Thị Thu Sương câu kết với một số đối tượng thiết lập đường dây đánh số đề. Trong đó, Sương giữ vai trò cầm đầu.

Đến này 12/11, cảnh sát chia thành nhiều tổ, đồng loạt bắt quả tang, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Mai Thị Thu Sương cùng đồng bọn trong đường dây, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, từ tháng 1/2024, Mai Thị Thu Sương đứng ra tổ chức, điều hành đường dây. Hằng ngày, Sương thu nhận tịch đề từ các con bạc, đầu mối, đại lý cấp dưới, trong đó có các đối tượng Hằng và Bình.

Sau đó, Sương cân đối giữ lại một phần để tính thắng thua, số còn lại chuyển cho đầu mối, đại lý cấp trên khác. Tổng số tiền đánh bạc trong đường dây dao động từ 70 đến 100 triệu đồng/ngày.