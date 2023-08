Ngày 3/8, Công an TP. Hà Nội cho biết, đang tạm giam 8 đối tượng để phục vụ công tác điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Ngày 10/7, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05, Công an TP. Hà Nội) có văn bản đề nghị Công an huyện Đan Phượng phối hợp kiểm tra, làm rõ nhóm đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi lừa đảo tại khu đô thị Tân Tây Đô (xã Tân Lập, huyện Đan Phượng).

Tiến hành kiểm tra hành chính tại căn hộ 2124 tòa CT2B, Khu đô thị Tân Tây Đô, lực lượng công an phát hiện có 8 người ở đây, gồm: Lê Hùng Công (SN 1988), Trần Hữu Bắc (SN 1988), Trần Văn Thành (SN 1987), Trần Hoàng Phan (SN 2003), Lê Mạnh Oai (SN 1995), Trần Văn Nam (SN 1995), Trần Phương Dương (SN 1992) cùng trú tại huyện Đan Phượng và Ngô Thị Thu Hiền (SN 2000, trú tại xã Vạn Phái, TP. Phổ Yên, Thái Nguyên).

Tất cả 8 người trên đều chưa có nghề nghiệp và chưa có tiền án, tiền sự.

Các đối tượng bị tạm giam phục vụ công tác mở rộng điều tra. Ảnh: CACC

Tiến hành khám xét bên trong căn hộ, lực lượng chức năng phát hiện có 8 bộ máy tính để bàn kết nối internet.

Qua đấu tranh khai thác tại chỗ, các đối tượng khai nhận dùng máy tính đăng nhập vào các tài khoản Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại bằng hình thức tặng quà là điện thoại iPhone 14 Pro Max.

Các đối tượng cùng vật chứng đã được đưa về trụ sở Công an huyện Đan Phượng để làm rõ.

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, Lê Hùng Công khai nhận là người đứng đầu nhóm lừa đảo trên. Đối tượng Công cùng Ngô Thị Thu Hiền đứng ra thuê căn hộ 2124 với mục đích làm nơi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội Facebook.

Đối tượng Công trực tiếp lên kịch bản các bước để lừa đảo. Trước tiên, các đối tượng thực hiện đăng bài ở các hội, nhóm trên Facebook với nội dung tặng quà là điện thoại iPhone 14 Pro Max.

Sau đó các đối tượng sử dụng các tài khoản Facebook ảo lập sẵn nhắn tin qua ứng dụng Messenger với những người bình luận trong bài viết tặng quà để hướng dẫn họ cách nhận thưởng.

Khi những người này cung cấp thông tin cá nhân thì các đối tượng yêu cầu bị hại phải nộp phí “xuất hóa đơn” là 200 nghìn đồng (bước 1), 500 nghìn đồng để làm hồ sơ xác thực thông tin người nhận thưởng (bước 2), 1,5 triệu đồng tiền làm thẻ bảo hành cho máy điện thoại (bước 3), 4 triệu đồng tiền cọc giao hàng do đơn hàng giá trị cao (bước 4), 5 triệu đồng tiền thuế (bước 5) và 6 triệu đồng để kích hoạt hồ sơ hoàn tiền nhận lại khi bưu tá giao hàng kèm tiền.

Theo cơ quan công an, các đối tượng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của bản thân, lời khai của các đối tượng phù hợp với các tài liệu, chứng cứ, dữ liệu điện tử thu thập được.

Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.