Triệt phá ổ nhóm núp bóng 'hầu đồng' tổ chức tiệc ma tuý

Sáng nay (26/10), thông tin từ Công an TP Vinh (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng trú trên địa bàn về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

3 đối tượng bao gồm: Nguyễn Xuân Hòa (SN 1992, trú tại khối 13, phường Lê Lợi), Nguyễn Quang Vinh (SN 1985, trú tại phường Đông Vĩnh) và Nguyễn Đức Hiếu (SN 1995, trú tại khối 3, phường Trung Đô).

Theo đó, vào khoảng 0h22 ngày 22/10, tại khối 13, phường Lê Lợi, TP Vinh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Lê Lợi phá chuyên án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ 17 đối tượng, gồm: 11 nam, 6 nữ, trú tại TP Vinh, huyện Nghi Lộc và huyện Hưng Nguyên.

Các đối tượng Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Đức Hiếu, Nguyễn Quang Vinh (từ trái qua phải) đang bị tạm giữ hình sự. Phía dưới là các đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý bị bắt giữ - Ảnh Công an Nghệ An

Tại hiện trường, thu giữ 3 viên ma tuý thuốc lắc, 2,125gam ma tuý ketamine và nhiều công cụ, phương tiện để sử dụng ma túy.

Theo cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Vinh cho biết, trong số các đối tượng bị tạm giữ, đáng chú ý có đối tượng Nguyễn Xuân Hòa là người tự nhận được “bề trên” ứng, thường xuyên tổ chức “hầu đồng”.

Đối tượng tạo vỏ bọc để tụ tập các thanh, thiếu niên ăn chơi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy bị triệt xóa tại phường Lê Lợi cũng là nhà ở của đối tượng Hòa.

Trước khi bị bắt quả tang, các đối tượng tổ chức sinh nhật cho Hòa, sau đó cả nhóm cùng tổ chức “tiệc ma túy”.