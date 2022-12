Triệt phá trường gà quy mô lớn, bắt giữ nhiều đối tượng ở Đồng Nai

Thông tin ban đầu, trưa 10/12, tại bãi đất trống (phường Hoá An, TP Biên Hoà, Công an TP Biên Hòa) phối hợp với Công an phường Hóa An phát hiện hàng chục đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền, tụ điểm đá gà này do Nguyễn Thế Lâm (SN 1966, ngụ TP Biên Hoà) đứng ra tổ chức.

Hàng chục đối tượng tham gia đá gà bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Ảnh: T.D

Tại hiện trường, lực lượng công an khống chế bắt giữ 21 đối tượng đưa về trụ sở công an làm việc, thu giữ 2 con gà đá, 2 cặp cựa gà, 1 cân loại 5kg cùng một số tang vật liên quan.

Bước đầu, cơ quan công an xác định có 15 đối tượng tham gia đánh bạc nên đã ra quyết định tạm giữ hình sự, các đối tượng còn lại đang tiếp tục điều tra, xác minh.

Qua điều tra, các đối tượng trong nhóm này đã chia thành 2 nhóm để cá cược. Mỗi bên chọn một con gà và đặt cược theo thỏa thuận. Sau khi thống nhất số tiền đặt cược và tỷ lệ thắng thua, người làm trọng tài sẽ cho thả gà ra đá. Kết thúc mỗi trận, trọng tài thu tiền từ bên thua để đưa cho bên thắng và đồng thời lấy tiền xâu 5% mỗi trận.