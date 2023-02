Triệt xóa ổ nhóm chuyên tiêu thụ xe máy trộm cắp ở Hà Nội

Ngày 17/2, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Mạnh Cường (SN 1993, ở xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Hoàn (SN 1991, ở xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối tượng Nguyễn Văn Hoàn (trái) và Nguyễn Mạnh Cường

(Ảnh: CACC)

Trước đó, vào đêm 6/1, công an nắm được thông tin Cường sẽ giao một xe máy Honda SH mang BKS: 15B2 – 352.XX tại cổng Bệnh viện Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh nên đã tổ chức bao vây, bắt giữ.

Trên cơ sở tra cứu thông tin, công an phát hiện chiếc xe trên của chị Trần Thị T.N. (SN 2002, trú tại Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội). Chiếc xe này bị kẻ gian trộm cắp tại số 172 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.

Qua đấu tranh khai thác, Cường khai mua lại chiếc xe từ Hoàn - đối tượng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng chuyên thu gom xe máy của các đối tượng trộm cắp tài sản, sau đó liên hệ với các đầu mối tiêu thụ.

Nguyễn Văn Hoàn cùng tang vật (Ảnh: CACC)

Công an quận Cầu Giấy đã bắt khẩn cấp Cường và Hoàn. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 9 xe máy nhãn hiệu Honda SH và 2 xe máy nhãn hiệu Honda Wave, đều là tang vật của các vụ trộm cắp.

Mở rộng điều tra, công an xác định đối tượng gây ra các vụ trộm cắp xe máy rồi bán lại cho Hoàn là Nguyễn Công Tiến (SN 1994, ở xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, có 3 tiền án về tội trộm cắp). Tuy nhiên, đối tượng Tiến trốn khỏi địa phương nên Công an quận Cầu Giấy đã ra thông báo truy bắt.