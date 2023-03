Trong 2 ngày 1 và 2/3, Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành triệu tập các nhóm thanh niên do Nguyễn Lâm Hùng (SN 2005) trú tại phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên và Dương Văn Linh tức Linh Kều (SN 2004) trú tại xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cầm đầu với hơn 100 đối tượng liên quan đưa về trụ sở Công an để xác minh, làm rõ; thu giữ nhiều phương tiện, hung khí thô sơ các loại.

Các đối tượng thanh, thiếu niên mang theo hung khí nguy hiểm

Trước đó, trên địa bàn TP Vĩnh Yên xuất hiện nhiều thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy, chở 2, chở 3 mang theo hung khí thô sơ như: dao, phóng, tuýp sắt, vỏ chai bia lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường để giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng, bức xúc trong quần chúng nhân dân.

CATP Vĩnh Yên đã giao Đội Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đội nghiệp vụ, Công an các xã, phường huy động tổng số 150 cán bộ chiến sỹ, tiến hành tuần tra khép kín địa bàn, sử dụng đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, trấn áp, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các nhóm thanh thiếu niên ngổ ngáo nói riêng.

Hơn 100 đối tượng thanh, thiếu niên đã bị CATP Vĩnh Yên triệu tập làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng

Qua điều tra truy xét xác minh làm rõ xác định nhóm của Nguyễn Lâm Hùng và Dương Văn Linh có mâu thuẫn cá nhân nên 2 đối tượng này đã thách thức đánh nhau.

Sau đó, Hùng và Linh rủ thêm nhiều thanh niên khác tụ tập, sử dụng xe mô tô chở 2, chở 3 lạng lách, đánh võng, bấm còi, rú ga trên các tuyến đường thuộc địa bàn TP Vĩnh Yên để tìm đánh nhau và giải quyết mâu thuẫn.

Quá trình di chuyển, các đối tượng mang theo hung khí thô sơ như dao, phóng, tuýp sắt, vỏ chai thủy tinh với mục đích khi 2 nhóm gặp nhau hoặc va chạm với người đi đường sẽ sử dụng để tấn công.

Điển hình, tối 26-2, nhóm của Dương Văn Linh với khoảng 30 đối tượng đi lòng vòng trên các tuyến đường thuộc phường Liên Bảo và Khai Quang thì gặp nhóm bạn của Nguyễn Lâm Hùng, khoảng 12 người. Lúc này nhóm của Dương Văn Linh dồn đuổi đánh nhóm của Nguyễn Lâm Hùng nhưng chưa gây thương tích cho ai.

Tiếp đó, tối 27-2 cả hai tiếp tục hẹn đánh nhau tại khu đô thị Nam Vĩnh Yên. Khi đi nhóm của Lâm Hùng đem theo nhiều hung khí thô sơ. Tuy nhiên đến điểm hẹn, nhóm của Lâm Hùng không thấy nhóm của Linh Kều đâu nên Lâm Hùng rủ cả nhóm xuống quán game ở Tam Hợp, huyện Bình Xuyên tìm nhưng không thấy.

Sau đó cả nhóm đi đến nhà một người thuộc nhóm Linh Kều chửi bới và sử dụng vỏ chai bia ném vào nhà rồi di chuyển ra Cầu Nam Đầm Vạc. Tại đây các đối tượng này bị tổ tuần tra Công an TP Vĩnh Yên phát hiện nên đã giải tán.

Hiện CATP Vĩnh Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo An ninh Thủ đô